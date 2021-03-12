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Pandemia

Governo do ES vai orientar a suspensão de cirurgias eletivas na rede privada

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o objetivo é garantir o atendimento e acesso de pacientes para o tratamento da Covid-19 e possibilitar a venda de leitos para a rede pública

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

12 mar 2021 às 12:49
Coletiva da Sesa
Anúncio foi feito durante coletiva da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação / Sesa
O governo do Espírito Santo vai recomendar que a rede privada de saúde do Estado suspenda a realização de cirurgias não essenciais. A medida será tomada por meio de uma portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (13). O objetivo é garantir o atendimento e acesso de pacientes para o tratamento da Covid-19 e possibilitar a venda de leitos para a rede pública.
A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva realizada nesta sexta-feira (13). Segundo Nésio, a medida visa garantir o acesso de pacientes com Covid-19 ao tratamento adequado diante da alta de casos, internações e mortes previstas nas próximas semanas.
“Iremos publicar uma portaria, amanhã (13) no nosso diário oficial, recomendando a toda rede privada do Estado do Espírito Santo que suspenda as cirurgias eletivas não essenciais em toda a sua rede. De modo que a rede privada consiga garantir o atendimento e acesso aos seus segurados dos planos de saúde, e também possa permitir a venda complementar de leitos para o Sistema Único de Saúde”, disse.

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O secretário destacou que a ação faz parte de uma estratégia de expansão de leitos de UTI e clínicos para um melhor manejo de pacientes na estrutura de atendimento disponível.
“Estamos incrementando a oferta de leitos de UTI e leitos clínicos para pacientes atingidos pela Covid-19. Estamos pensando em melhores protocolos assistenciais que permitam o melhor giro do leito desses pacientes”, destacou.

ESTADO TAMBÉM VAI SUSPENDER

O secretário aproveitou para dizer que as mesmas cirurgias serão suspensas imediatamente na rede pública. A medida, que foi tomada anteriormente e havia sido contornada após a diminuição de casos, agora volta a ser posta em prática. “O Estado suspendeu as cirurgias em outros momentos, diversas foram mantidas. As que foram mantidas já serão suspensas imediatamente”, informou.
Isso vai possibilitar uma transformação de centros cirúrgicos em unidades de internação para o tratamento da Covid-19, tanto como enfermaria quanto UTI. O trabalho vai resultar em um aumento de 80 leitos, segundo o secretário.
“Será feita uma grande operação de transformação de centros cirúrgicos em unidades de internação de enfermaria e de UTI nos hospitais, para poder incrementar mais de 80 leitos dentro das nossas unidades”, completou.

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