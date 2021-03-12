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Pandemia

Covid-19: governo do ES vai transformar centros cirúrgicos em novos leitos

A mudança tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimento a pacientes com diversas doenças, inclusive, a Covid-19

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:26

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:26
Médicos realizam cirurgia em paciente
Mudanças devem acontecer nas redes pública e particular do ES Crédito: Pixabay
governo do Espírito Santo vai transformar os centros cirúrgicos dos hospitais estaduais em leitos de UTI e enfermaria para tratar pacientes com diversas doenças. Um dos objetivos é ampliar a oferta de atendimento a pacientes com Covid-19.
Covid-19 - governo do ES vai transformar centros cirúrgicos em novos leitos
Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que "a rede privada poderá ajustar-se com as mesmas medidas, no entanto, o objetivo principal é que a oferta de leitos não seja ocupada com pacientes pré e pós-cirúrgicos".

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Nesta sexta-feira (12), segundo o Painel de Ocupação de Leitos, da Sesa, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratar doentes com coronavírus é 84,53%. Na enfermaria, o índice é de 75,51%. O índice acendeu um alerta somado ao fato de que há uma tendência de aumento de casos de internações e óbitos provocados pela Covid-19 no Estado nos meses de março e abril.
Além disso, o colapso nos sistemas de saúde dos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro também preocupa o governo capixaba. A rede privada local já está recebendo pacientes de estados do Nordeste, Norte e Sudeste do país.
"Será feita uma grande operação de transformação de centros cirúrgicos em unidades de internação de enfermaria e de UTI nos hospitais, para poder incrementar mais de 80 leitos dentro das nossas unidades"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Para conter o avanço da pandemia e também garantir o atendimento assistencial aos infectados, o governo tem anunciado uma série de medidas como a nova expansão dos leitos para tratar pacientes com o novo coronavírus. A Matriz de Risco de Convivência com o vírus será alterada. As mudanças serão apresentadas nesta sexta-feira pelo governador Renato Casagrande.
Questionado sobre a implantação de medidas mais extremas, como a determinação de lockdown - suspensão de atividades comerciais e restrição de circulação de pessoas -, Nésio respondeu a ocupação de leitos será um dos fatores considerados.
"Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo. Ter 10% de 900 leitos de UTIs livres no Estado é a garantia que não irá decretar medidas extremas numa situação de colapso"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

SUSPENSÃO DE CIRURGIAS

O executivo estadual vai suspender a realização de cirurgias não essenciais. O mesmo procedimento será recomendado aos estabelecimentos da rede privada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A medida será tomada por meio de uma portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (13). O objetivo é garantir o atendimento e acesso de pacientes para o tratamento da Covid-19 e possibilitar a venda de leitos para a rede pública.

PACIENTES DE OUTROS ESTADOS

Antes de atingir a ocupação de mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19, o Espírito Santo recebeu pacientes diagnosticados com o coronavírus vindos dos estados de Amazonas, Rondônio e Santa Catarina. Com o novo índice, a parceria foi suspensa visando a garantia do atendimento da população local.
"Temos ainda 21 pacientes em UTI que são de outros Estados. Já vamos para 3 semanas sem receber pacientes do Amazonas, uma semana sem receber de Rondônia e no dia de ontem suspendemos a vinda de pacientes de Santa Catarina", informa Nésio Fernandes.

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