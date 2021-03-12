Mudanças devem acontecer nas redes pública e particular do ES Crédito: Pixabay

os centros cirúrgicos dos hospitais estaduais em leitos de UTI e enfermaria para tratar pacientes com diversas doenças. Um dos objetivos é ampliar a oferta de atendimento a pacientes com governo do Espírito Santo vai transformarpara tratar pacientes com diversas doenças. Um dos objetivos é ampliar a oferta de atendimento a pacientes com Covid-19

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - governo do ES vai transformar centros cirúrgicos em novos leitos

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que "a rede privada poderá ajustar-se com as mesmas medidas, no entanto, o objetivo principal é que a oferta de leitos não seja ocupada com pacientes pré e pós-cirúrgicos".

Nesta sexta-feira (12), segundo o Painel de Ocupação de Leitos, da Sesa, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratar doentes com coronavírus é 84,53%. Na enfermaria, o índice é de 75,51%. O índice acendeu um alerta somado ao fato de que há uma tendência de aumento de casos de internações e óbitos provocados pela Covid-19 no Estado nos meses de março e abril.

"Será feita uma grande operação de transformação de centros cirúrgicos em unidades de internação de enfermaria e de UTI nos hospitais, para poder incrementar mais de 80 leitos dentro das nossas unidades" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Para conter o avanço da pandemia e também garantir o atendimento assistencial aos infectados, o governo tem anunciado uma série de medidas como a nova expansão dos leitos para tratar pacientes com o novo coronavírus. A Matriz de Risco de Convivência com o vírus será alterada. As mudanças serão apresentadas nesta sexta-feira pelo governador Renato Casagrande.

Questionado sobre a implantação de medidas mais extremas, como a determinação de lockdown - suspensão de atividades comerciais e restrição de circulação de pessoas -, Nésio respondeu a ocupação de leitos será um dos fatores considerados.

"Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo. Ter 10% de 900 leitos de UTIs livres no Estado é a garantia que não irá decretar medidas extremas numa situação de colapso" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

SUSPENSÃO DE CIRURGIAS

A medida será tomada por meio de uma portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (13). O objetivo é garantir o atendimento e acesso de pacientes para o tratamento da Covid-19 e possibilitar a venda de leitos para a rede pública.

PACIENTES DE OUTROS ESTADOS

Antes de atingir a ocupação de mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19, o Espírito Santo recebeu pacientes diagnosticados com o coronavírus vindos dos estados de Amazonas, Rondônio e Santa Catarina. Com o novo índice, a parceria foi suspensa visando a garantia do atendimento da população local.