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Recordes consecutivos

Média de mortes diárias por Covid-19 cresce 60% em um mês, diz Fiocruz

Média diária de mortes vem batendo recordes consecutivos há 16 dias. Número registrado ontem pela Fiocruz está 55,2% acima do pico em 2020

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:34
Ambulância com o paciente vindo de Manaus chegando ao Hospital Jaime Santos Neves
Ambulância com o paciente vindo de Manaus chegando ao Hospital Jaime Santos Neves Crédito: Vilmara Fernandes
O número de mortes diárias por Covid-19 chegou ontem (11) a 1.702, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Isso representa aumentos de 60,9% em relação a um mês antes, quando foram registrados 1.058 óbitos, e de 48,2% na comparação com 14 dias antes (1.148 mortes).
A média diária de mortes vem batendo recordes consecutivos há 16 dias. O número registrado ontem pela Fiocruz está 55,2% acima do pico em 2020 (1.096 óbitos, notificados em 25 de julho).
A média móvel de sete dias é calculada por meio da soma dos casos registrados no dia e nos seis dias anteriores e da divisão do total por sete. Por isso, os números divergem daqueles apresentados pelo Ministério da Saúde, que apresenta apenas o número de óbitos registrados em um dia específico.
O número de casos, de acordo com a média móvel de sete dias, também apresentou volume recorde ontem: 69.140 - 34,5% acima de 14 dias antes (51.405 casos) e 52,4% a mais do que o registrado um mês antes (45.373).

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