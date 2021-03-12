Média de mortes diárias por Covid-19 cresce 60% em um mês, diz Fiocruz

Ambulância com o paciente vindo de Manaus chegando ao Hospital Jaime Santos Neves Crédito: Vilmara Fernandes

O número de mortes diárias por Covid-19 chegou ontem (11) a 1.702 , segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Isso representa aumentos de 60,9% em relação a um mês antes, quando foram registrados 1.058 óbitos, e de 48,2% na comparação com 14 dias antes (1.148 mortes).

A média diária de mortes vem batendo recordes consecutivos há 16 dias. O número registrado ontem pela Fiocruz está 55,2% acima do pico em 2020 (1.096 óbitos, notificados em 25 de julho).

A média móvel de sete dias é calculada por meio da soma dos casos registrados no dia e nos seis dias anteriores e da divisão do total por sete. Por isso, os números divergem daqueles apresentados pelo Ministério da Saúde, que apresenta apenas o número de óbitos registrados em um dia específico.