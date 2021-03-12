Vacinas contra Covid-19 em Rio Bananal são analisadas e liberadas para uso

As 133 doses da Coronavac —vacina contra a Covid-19— que poderiam ter sido perdidas em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, foram analisadas e poderão ser utilizadas normalmente. Esses frascos deixaram de ser submetidos à temperatura adequada — entre 2°C a 8ºC — quando uma criança de 9 anos desligou o relógio de energia do local de vacinação do munícipio.
A informação da liberação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através da coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Segundo o órgão, a avaliação das vacinas de Rio Bananal foi realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que já emitiu um parecer autorizando a utilização, pois a ocorrência não gerou impacto na qualidade das mesmas.
A Sesa e a prefeitura ainda não informaram quando as doses vão retornar ao município, e nem quando e em quem elas serão aplicadas.
O CASO
A interrupção de energia ocorreu no dia 16 de fevereiro, em meio ao feriadão de Carnaval. Como o município havia decretado ponto facultativo entre os dias 15 e 17, o problema somente foi descoberto na manhã da quinta-feira (18), quando funcionários chegaram ao local para trabalhar.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Rio Bananal, a análise de imagens de câmeras de segurança permitiram que a polícia desvendasse o caso. Inicialmente, a Prefeitura de Rio Bananal suspeitou que o desligamento da energia fosse um ato de vandalismo.
"Pelo depoimento das pessoas que estiveram no local, conseguimos delimitar o horário em que o relógio foi desligado. A partir daí, pelo relógio das câmeras, percebemos que uma criança, de apenas nove anos, que estava brincando no local, acabou subindo em um banco de praça que fica em frente ao relógio. Curioso porque uma lâmpada vermelha piscava dentro do relógio o tempo todo, ele acabou desligando o relógio para tentar apagá-la. Desligando o relógio e apagando a lâmpada, ele voltou com as brincadeiras novamente. Ou seja, uma brincadeira de criança inocente que acabou gerando todo esse problema", detalhou o delegado.