Vacinas contra Covid-19 em Rio Bananal são analisadas e liberadas para uso

Avaliação aponta que vacinas podem ser usadas em Rio Bananal Crédito: Carlos Alberto Silva

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que já emitiu um parecer autorizando a utilização, pois a ocorrência não gerou impacto na qualidade das mesmas. A informação da liberação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através da coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Segundo o órgão, a avaliação das vacinas de Rio Bananal foi realizada pelo, que já emitiu um parecer autorizando a utilização, pois a ocorrência não gerou impacto na qualidade das mesmas.

A Sesa e a prefeitura ainda não informaram quando as doses vão retornar ao município, e nem quando e em quem elas serão aplicadas.

Situação aconteceu em unidade de saúde de Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias

O CASO

A interrupção de energia ocorreu no dia 16 de fevereiro, em meio ao feriadão de Carnaval. Como o município havia decretado ponto facultativo entre os dias 15 e 17, o problema somente foi descoberto na manhã da quinta-feira (18), quando funcionários chegaram ao local para trabalhar.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Rio Bananal, a análise de imagens de câmeras de segurança permitiram que a polícia desvendasse o caso. Inicialmente, a Prefeitura de Rio Bananal suspeitou que o desligamento da energia fosse um ato de vandalismo.

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