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Serviço de Emergência

Samu começa a operar em sete cidades do Norte do ES

Os munícipios contemplados são Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama e São Roque do Canaã

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:10
Linhares foi um dos munípios
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Secom/Felipe Tozatto
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começou a operar em mais municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira. São eles:
De acordo com a Secretária de Estado da Saúde (Sesa), a expansão faz parte do programa “Samu para Todos”, que visa ampliar o acesso do serviço à toda população do Estado. O repasse mensal para a realização do projeto do Consórcio Público da Região Polinorte é de, aproximadamente, R$ 8 milhões, sendo 60% financiado pelo Estado e 40% pelos municípios. Já a Central de Regulação das Urgências e Emergências será totalmente gerida pelo Governo do Estado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começou a operar em mais municípios do Espírito Santo
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)  Crédito: Secom/Felipe Tozatto
De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, a implantação desse serviço em todo solo capixaba é essencial à assistência da sociedade e pode salvar diversas vidas. “O Samu 192 realiza atendimentos precoces em casos de urgência e emergência. Estamos trabalhando para que 100% da população seja assistida corretamente com um serviço de socorro que funciona 24 horas por dia”, disse.
A superintendente da região, Maricélis Caetano Engelhardt, destacou que todos aguardavam ansiosamente para a atuação dos serviços. “A chegada do Samu já era muito esperada por todos e a expectativa é que os atendimentos sejam realizados com rapidez. O cidadão está muito feliz com essa iniciativa e em poder contar com o serviço de altíssima qualidade”, ressaltou.

QUANDO ACIONAR 

Saber como e quando acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) contribui para que ele possa cumprir sua função principal, que é prestar socorro à população em casos de risco à vida. Ao acionar o serviço, é preciso que a pessoa esteja ao lado do paciente para que seja garantido um atendimento ágil e adequado à situação. Em alguns casos, o acompanhante mesmo pode iniciar o atendimento com orientação do médico regulador até que o socorro chegue ao local.
O Samu 192 realiza atendimento pré-hospitalar com prioridade para casos de risco à vida, por isso as pessoas não devem passar trotes nem ocupar as linhas telefônicas para solicitar atendimentos que não tenham esse foco.

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