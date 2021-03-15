Samu começa a operar em sete cidades do Norte do ES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Secom/Felipe Tozatto

De acordo com a Secretária de Estado da Saúde (Sesa) , a expansão faz parte do programa “Samu para Todos”, que visa ampliar o acesso do serviço à toda população do Estado. O repasse mensal para a realização do projeto do Consórcio Público da Região Polinorte é de, aproximadamente, R$ 8 milhões, sendo 60% financiado pelo Estado e 40% pelos municípios. Já a Central de Regulação das Urgências e Emergências será totalmente gerida pelo Governo do Estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Crédito: Secom/Felipe Tozatto

De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, a implantação desse serviço em todo solo capixaba é essencial à assistência da sociedade e pode salvar diversas vidas. “O Samu 192 realiza atendimentos precoces em casos de urgência e emergência. Estamos trabalhando para que 100% da população seja assistida corretamente com um serviço de socorro que funciona 24 horas por dia”, disse.

A superintendente da região, Maricélis Caetano Engelhardt, destacou que todos aguardavam ansiosamente para a atuação dos serviços. “A chegada do Samu já era muito esperada por todos e a expectativa é que os atendimentos sejam realizados com rapidez. O cidadão está muito feliz com essa iniciativa e em poder contar com o serviço de altíssima qualidade”, ressaltou.

QUANDO ACIONAR

Saber como e quando acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) contribui para que ele possa cumprir sua função principal, que é prestar socorro à população em casos de risco à vida. Ao acionar o serviço, é preciso que a pessoa esteja ao lado do paciente para que seja garantido um atendimento ágil e adequado à situação. Em alguns casos, o acompanhante mesmo pode iniciar o atendimento com orientação do médico regulador até que o socorro chegue ao local.