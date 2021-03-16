ES anuncia novas restrições contra a Covid nesta terça. Veja como acompanhar

O governo do Estado vai anunciar novas medidas de combate à pandemia da Covid-19 na tarde desta terça-feira (16). Uma coletiva de imprensa, de forma virtual, foi marcada para às 15 horas, quando governador Renato Casagrande deve anunciar novas restrições para os capixabas. A coletiva será transmitida ao vivo através do Facebook de A Gazeta.
A expectativa é que o governo anuncie medidas mais restritivas para todo o Espírito Santo. Uma das ações que deverão ser adotadas é o chamado lockdown em todo o Estado, por 14 dias, a partir desta quarta-feira (17), com autorização para o funcionamento somente dos serviços essenciais. O lockdown deve ser mais rígido que as medidas restritivas adotadas pelo Estado no começo da pandemia, de março a abril do ano passado.
REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS
Nesta segunda-feira (15), Casagrande esteve reunido com empresário capixabas. Em uma conversa de quase 2 horas, o governador mostrou às lideranças do setor produtivo os números de comprovam a gravidade da situação em que o Espírito Santo se encontra com relação ao avanço da Covid-19.
Fontes ouvidas pela colunista Beatriz Seixas informaram que os números apresentados são tão alarmantes que ficou difícil pedir ao governo pela manutenção das atividades econômicas de forma regular. Os empresários teriam saído da reunião cientes de que os próximos dias não serão de liberdade no funcionamento dos negócios.