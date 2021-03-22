Massa de ar seco deixa tempo abafado no ES até sexta-feira

Tempo abafado deve permanecer no Espírito Santo até sexta-feira (26); veja a previsão Crédito: Vitor Jubini

massa de ar seco ganhou força sobre a maior parte dos Estados do Sudeste, nesta segunda-feira (22), e o Espírito Santo não ficou de fora dessa. Essa massa fez com o que a sensação de "tempo abafado" aumentasse na Umaganhou força sobre a maior parte dos Estados do Sudeste, nesta segunda-feira (22), e o Espírito Santo não ficou de fora dessa. Essa massa fez com o que a sensação de "tempo abafado" aumentasse na Grande Vitória . De acordo com o Instituto Climatempo , o calor deve predominar no Estado até sexta-feira (26), com possibilidades de chuvas rápidas em algumas regiões.

terça-feira (23), com poucas nuvens em todas as regiões. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , devido à permanência de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo deve ficar aberto nesta, com poucas nuvens em todas as regiões.

Há previsão de chuva rápida e fraca, a partir da noite, somente na região do Caparaó, Sul e região Serrana. Nas demais regiões capixabas, não chove. As temperaturas seguem elevadas em todo o Espírito Santo.

Na quarta-feira (24), o tempo permanece estável, com sol e algumas nuvens em todo o Estado. Chove rápido e fraco, pela manhã, somente no extremo Norte e parte do Nordeste. Nas demais regiões capixabas, não há previsão de chuva. As temperaturas diurnas seguem elevadas. Vento moderado, em alguns momentos, no litoral da Grande Vitória, e litoral Sul.

Na quinta-feira (25), o tempo deve ficar firme e abafado em todas as regiões do Estado. A massa de ar seco predomina em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva. As temperaturas diurnas seguem elevadas.