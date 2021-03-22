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Previsão do tempo

Massa de ar seco deixa tempo abafado no ES até sexta-feira

Massa de ar seco que ganhou força sobre a maior parte dos Estados do Sudeste é a responsável pela sensação de "calorão" no Espírito Santo; veja a previsão para os próximos dias

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:55

Publicado em 

22 mar 2021 às 20:55
O pôr do sol visto do Píer de Iemanjá
Tempo abafado deve permanecer no Espírito Santo até sexta-feira (26); veja a previsão Crédito: Vitor Jubini
Uma massa de ar seco ganhou força sobre a maior parte dos Estados do Sudeste, nesta segunda-feira (22), e o Espírito Santo não ficou de fora dessa. Essa massa fez com o que a sensação de "tempo abafado" aumentasse na Grande Vitória. De acordo com o Instituto Climatempo, o calor deve predominar no Estado até sexta-feira (26), com possibilidades de chuvas rápidas em algumas regiões.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido à permanência de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo deve ficar aberto nesta terça-feira (23), com poucas nuvens em todas as regiões.
Há previsão de chuva rápida e fraca, a partir da noite, somente na região do Caparaó, Sul e região Serrana. Nas demais regiões capixabas, não chove. As temperaturas seguem elevadas em todo o Espírito Santo.

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Na quarta-feira (24), o tempo permanece estável, com sol e algumas nuvens em todo o Estado. Chove rápido e fraco, pela manhã, somente no extremo Norte e parte do Nordeste. Nas demais regiões capixabas, não há previsão de chuva. As temperaturas diurnas seguem elevadas. Vento moderado, em alguns momentos, no litoral da Grande Vitória, e litoral Sul.
Na quinta-feira (25), o tempo deve ficar firme e abafado em todas as regiões do Estado. A massa de ar seco predomina em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva. As temperaturas diurnas seguem elevadas.
Para a sexta-feira (26), a previsão é de predomínio de sol e poucas nuvens em todo o Estado, sem previsão de chuva. A temperatura diurna seguem elevadas em todo o território capixaba.

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