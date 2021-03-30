Para conter o avanço de casos do novo coronavírus, a prefeitura de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, decretou toque de recolher. Desde a segunda-feira (29), é proibido circular e permanecer nas ruas da cidade das 20h às 5h.
Segundo o decreto, a tolerância máxima das pessoas nas ruas da cidade durante o período do toque de recolher é de 30 minutos, para finalidade que não seja serviço essencial. A medida vale até o próximo domingo (04).
Alfredo Chaves decreta toque de recolher e proíbe turistas na cidade
Além do toque de recolher, está proibido receber turistas nos empreendimentos ou hotéis, pousadas, albergues, hostel, ou similares, como residências destinadas ao recebimento de hóspedes.
O município tem pouco mais de 14 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contabiliza até a tarde desta terça-feira (30) 24 mortos pela doença e 1.857 já foram infectadas pelo coronavírus, conforme o Painel Covid do Governo do Estado.