AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia

Alfredo Chaves decreta toque de recolher e proíbe turistas na cidade

Desde a segunda-feira (29) é proibido circular e permanecer nas ruas da cidade das 20h às 5h; hotéis, pousadas e similares também não podem receber turistas até domingo (4)

Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2021 às 18:15
Alfredo Chaves
Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC
Para conter o avanço de casos do novo coronavírus, a prefeitura de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, decretou toque de recolher. Desde a segunda-feira (29), é proibido circular e permanecer nas ruas da cidade das 20h às 5h.
Segundo o decreto, a tolerância máxima das pessoas nas ruas da cidade durante o período do toque de recolher é de 30 minutos, para finalidade que não seja serviço essencial. A medida vale até o próximo domingo (04). 
Alfredo Chaves decreta toque de recolher e proíbe turistas na cidade
Além do toque de recolher, está proibido receber turistas nos empreendimentos ou hotéis, pousadas, albergues, hostel, ou similares, como residências destinadas ao recebimento de hóspedes.
O município tem pouco mais de 14 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contabiliza até a tarde desta terça-feira (30) 24 mortos pela doença e 1.857 já foram infectadas pelo coronavírus, conforme o Painel Covid do Governo do Estado.

Veja Também

Mancha divide mar de Itaparica: entenda por que isso acontece

Governo abre mais 126 leitos no ES para tratar Covid até domingo (04)

Iconha decreta toque de recolher e amplia medidas restritivas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?
Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42
Quem era o casal encontrado morto em condomínio no Distrito Federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados