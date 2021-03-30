Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC

Para conter o avanço de casos do novo coronavírus , a prefeitura de Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito Santo, decretou toque de recolher. Desde a segunda-feira (29), é proibido circular e permanecer nas ruas da cidade das 20h às 5h.

Segundo o decreto, a tolerância máxima das pessoas nas ruas da cidade durante o período do toque de recolher é de 30 minutos, para finalidade que não seja serviço essencial. A medida vale até o próximo domingo (04).

Your browser does not support the audio element. Alfredo Chaves decreta toque de recolher e proíbe turistas na cidade

Além do toque de recolher, está proibido receber turistas nos empreendimentos ou hotéis, pousadas, albergues, hostel, ou similares, como residências destinadas ao recebimento de hóspedes.