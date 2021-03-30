Iconha decreta toque de recolher e amplia medidas restritivas

Iconha, Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

A Prefeitura de Iconha , no Sul do Espírito Santo , decretou toque de recolher no município como medida para conter a transmissão do novo coronavírus. O decreto publicado no site do município, na última sexta-feira (26), proíbe a permanência de pessoas de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h, e aos sábados, domingos e feriados, das 18h às 5h.

Além do toque de recolher, a prefeitura determina como devem funcionar todos os comércios do município e lista quem pode ou não funcionar com atendimento ao público. As padarias, por exemplo, só podem atender por sistema drive thru ou delivery, nos horários de segunda a sexta-feira, de 0h às 16h, e no sábado de 5h às 14h. No domingo não poderão funcionar.

Também estão proibidas as reuniões com três ou mais pessoas que não sejam do mesmo núcleo familiar, a utilização de praças, parques, jardins públicos, campos públicos de futebol, quadras e ginásios de esportes e a realização de atividades físicas coletivas nas áreas e vias públicas.

No total, Iconha confirmou 2.119 casos de Covid-19 e 13 óbitos. A prefeitura também já identificou que a variante B. 1.1.7 do novo coronavírus, conhecida como variante inglesa, está em circulação no município.