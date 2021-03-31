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Sul do ES

Incêndio atinge apartamento em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros nenhum morador ficou ferido no incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Gilson Carone

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:03
Moradores tentaram apagar as chamas Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um incêndio em um apartamento na manhã desta quarta-feira (31) deixou moradores assustados um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum morador ficou ferido.
A fumaça que saía do terceiro andar impressionou os moradores dos outros apartamentos, que antes da chegada dos Bombeiros tentaram apagar as chamas com extintores. O tenente-coronel da corporação, Hebert Carvalho, informou que o incêndio se concentrou em um dos quartos do imóvel, consumindo todos os objetos do local. A causa do fogo não foi identificada.
Segundo informações dos moradores aos militares, os donos do imóvel saíram na manhã desta quarta-feira e, até os Bombeiros deixarem o local, ainda não haviam retornado.

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