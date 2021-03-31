Incêndio atinge apartamento em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim

A fumaça que saía do terceiro andar impressionou os moradores dos outros apartamentos, que antes da chegada dos Bombeiros tentaram apagar as chamas com extintores. O tenente-coronel da corporação, Hebert Carvalho, informou que o incêndio se concentrou em um dos quartos do imóvel, consumindo todos os objetos do local. A causa do fogo não foi identificada.