Incêndio atinge apartamento em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio em um apartamento na manhã desta quarta-feira (31) deixou moradores assustados um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum morador ficou ferido.
A fumaça que saía do terceiro andar impressionou os moradores dos outros apartamentos, que antes da chegada dos Bombeiros tentaram apagar as chamas com extintores. O tenente-coronel da corporação, Hebert Carvalho, informou que o incêndio se concentrou em um dos quartos do imóvel, consumindo todos os objetos do local. A causa do fogo não foi identificada.
Segundo informações dos moradores aos militares, os donos do imóvel saíram na manhã desta quarta-feira e, até os Bombeiros deixarem o local, ainda não haviam retornado.