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Temporal

Espírito santo registra mais de 15 mil raios em período de nove horas

Confirmando as expectativas meteorológicas, a madrugada e as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (31) foram de muitos raios e trovões em todas as regiões. O Estado segue com alertas para fenômenos do tipo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 15:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 mar 2021 às 15:23
Tempestade de raios atingiu a Grande Vitória e interior do Espírito Santo na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31)
Tempestade de raios atingiu a Grande Vitória e interior do Espírito Santo na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) Crédito: Vitor Jubini
A madrugada desta quarta-feira (30) foi de clarões e trovões em muitas regiões do Espírito Santo. E não é exagero dizer que foi difícil dormir, visto que mais de cinco mil raios tocaram o chão no período das 21h desta terça-feira (30) até as 6 horas da manhã desta quarta.
Os dados foram coletados e informados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Segundo o Elat, 5.358 raios do tipo nuvem-solo (da atmosfera à terra) foram registrados neste período, e ainda outras 10.228 descargas elétricas intra-nuvem (não toca o solo) também foram identificadas. Somados os dois tipos, o Espírito Santo contabilizou 15.586 raios em apenas nove horas.

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No início deste mês, o Estado já havia passado por situação semelhante, quando 67 mil descargas foram registradas em apenas 24 horas entre os dias 7 e 8 de março. A explicação, segundo o Elat, para o ocorrido em ambas as datas se dá por conta da alta umidade do ar – típica do verão –, o que provoca a "temporada de raios". Mesmo com a troca de estação, as condições climáticas neste início de outono favorecem a formação dos clarões no céu.

Tempestade de raios atinge o ES

INCÊNDIO

No início deste mês, em Pancas, um homem morreu eletrocutado enquanto usava o aparelho celular que estava plugado ao carregador na tomada no momento em que caiu um raio. Desta vez, felizmente, não há registro de feridos, mortes, ou prejuízos no campo, mas na cidade de Atílio Vivácqua uma descarga elétrica provocou um incêndio na vegetação que cobre a Pedra do Moitão.
Desde a última segunda-feira o Espírito Santo já estava em alerta para a possibilidade de fenômenos meteorológicos adversos, incluindo raios, trovoadas, chuva intensa e ventos fortes. A expectativa se confirmou e milhares deles ocorreram principalmente durante a madrugada. Para as próximas horas, novos avisos climáticos, incluindo a formação de granizo, estão vigentes para o Estado.

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