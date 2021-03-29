Após temporada de calorão, ES recebe alertas de chuvas intensas

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

O calorão sentido pelos capixabas nos últimos dias pode estar perto de um fim, ou pelo menos ter um intervalo. O Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos nesta segunda-feira (29) para o risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e até queda de granizo. Os alertas são validos até a manhã de terça-feira (30) e abrangem 55 municípios (lista abaixo). Os avisos, porém, não significam necessariamente uma queda na temperatura.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais , há o risco para chuvas intensas e acumulado de chuva em uma área que compreende regiões ao sul da Grande Vitória e ainda parte dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Descargas elétricas poderão ser registradas no período.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo potencial" de tempestade em solo capixaba até as 11h de terça-feira. O instituto estima um volumo de chuva de até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h e possível queda de granizo.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS ALERTAS:

Afonso Cláudio;

Alegre;

Alfredo Chaves;

Anchieta;

Apiacá;

Atilio Vivacqua;

Bom Jesus do Norte;

Brejetuba;

Cachoeiro de Itapemirim;

Castelo;

Conceição do Castelo;

Divino de São Lourenço;

Dores do Rio Preto;

Domingos Martins; Guaçuí;

Guarapari;

Ibatiba;

Ibitirama;

Iconha;

Irupi;

Itapemirim;

Iúna;

Jerônimo Monteiro;

Marataízes;

Mimoso do Sul;

Muniz Freire;

Muqui;

Piúma;

Presidente Kennedy;

Rio Novo do Sul;

São José do Calçado;

Vargem Alta;

Venda Nova do Imigrante;

Aracruz;

Baixo Guandu;

Cariacica;

Colatina;

Fundão;

Ibiraçu;

Itaguaçu;

Itarana;

João Neiva;

Laranja Da Terra;

Linhares;

Marechal Floriano;

Marilândia;

Pancas;

Santa Leopoldina;

Santa Maria De Jetibá;

Santa Teresa;

Serra; São Roque Do Canaã;

Viana; Vila Velha; Vitória.

ALERTA DA MARINHA

A semana também começou com alerta da Marinha para ventos com intensidade de até 74 km/h. O alerta é válido para municípios ao Sul de Vitória , entre a manhã do dia 30 e a noite de 1º de abril, quinta-feira.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.