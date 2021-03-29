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Até a manhã desta terça

Após temporada de calorão, ES recebe alertas de chuvas intensas

O Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos nesta segunda-feira (29) para o risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e até queda de granizo

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:01

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mar 2021 às 18:01
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O calorão sentido pelos capixabas nos últimos dias pode estar perto de um fim, ou pelo menos ter um intervalo. O Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos nesta segunda-feira (29) para o risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e até queda de granizo. Os alertas são validos até a manhã de terça-feira (30) e abrangem 55 municípios (lista abaixo). Os avisos, porém, não significam necessariamente uma queda na temperatura.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, há o risco para chuvas intensas e acumulado de chuva em uma área que compreende regiões ao sul da Grande Vitória e ainda parte dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Descargas elétricas poderão ser registradas no período.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo potencial" de tempestade em solo capixaba até as 11h de terça-feira. O instituto estima um volumo de chuva de até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h e possível queda de granizo.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS ALERTAS:

  1. Afonso Cláudio;
  2. Alegre;
  3. Alfredo Chaves;
  4. Anchieta;
  5. Apiacá;
  6. Atilio Vivacqua;
  7. Bom Jesus do Norte;
  8. Brejetuba;
  9. Cachoeiro de Itapemirim;
  10. Castelo;
  11. Conceição do Castelo;
  12. Divino de São Lourenço;
  13. Dores do Rio Preto;
  14. Domingos Martins;
  15. Guaçuí;
  16. Guarapari;
  17. Ibatiba;
  18. Ibitirama;
  19. Iconha;
  20. Irupi;
  21. Itapemirim;
  22. Iúna;
  23. Jerônimo Monteiro;
  24. Marataízes;
  25. Mimoso do Sul;
  26. Muniz Freire;
  27. Muqui;
  28. Piúma;
  29. Presidente Kennedy;
  30. Rio Novo do Sul;
  31. São José do Calçado;
  32. Vargem Alta;
  33. Venda Nova do Imigrante;
  34. Aracruz;
  35. Baixo Guandu;
  36. Cariacica;
  37. Colatina;
  38. Fundão;
  39. Ibiraçu;
  40. Itaguaçu;
  41. Itarana;
  42. João Neiva;
  43. Laranja Da Terra;
  44. Linhares;
  45. Marechal Floriano;
  46. Marilândia;
  47. Pancas;
  48. Santa Leopoldina;
  49. Santa Maria De Jetibá;
  50. Santa Teresa;
  51. Serra;
  52. São Roque Do Canaã;
  53. Viana;
  54. Vila Velha;
  55. Vitória.

ALERTA DA MARINHA

A semana também começou com alerta da Marinha para ventos com intensidade de até 74 km/h. O alerta é válido para municípios ao Sul de Vitória, entre a manhã do dia 30 e a noite de 1º de abril, quinta-feira.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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