Após temporada de calorão, ES recebe alertas de chuvas intensas

O calorão sentido pelos capixabas nos últimos dias pode estar perto de um fim, ou pelo menos ter um intervalo. O Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos nesta segunda-feira (29) para o risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e até queda de granizo. Os alertas são validos até a manhã de terça-feira (30) e abrangem 55 municípios (lista abaixo). Os avisos, porém, não significam necessariamente uma queda na temperatura.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, há o risco para chuvas intensas e acumulado de chuva em uma área que compreende regiões ao sul da Grande Vitória e ainda parte dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Descargas elétricas poderão ser registradas no período.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo potencial" de tempestade em solo capixaba até as 11h de terça-feira. O instituto estima um volumo de chuva de até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h e possível queda de granizo.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS ALERTAS:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atilio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Domingos Martins;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Aracruz;
- Baixo Guandu;
- Cariacica;
- Colatina;
- Fundão;
- Ibiraçu;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- João Neiva;
- Laranja Da Terra;
- Linhares;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Pancas;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- Santa Teresa;
- Serra;
- São Roque Do Canaã;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória.
ALERTA DA MARINHA
A semana também começou com alerta da Marinha para ventos com intensidade de até 74 km/h. O alerta é válido para municípios ao Sul de Vitória, entre a manhã do dia 30 e a noite de 1º de abril, quinta-feira.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.