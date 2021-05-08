Foragido do sistema prisional é preso pela PRF na BR 101 em Cariacica
Um jovem de 22 anos que era considerado foragido do sistema prisional capixaba foi recapturado, desta vez por policiais rodoviários federais, na noite de sexta-feira (7), em Cariacica. O flagrante ocorreu durante patrulhamento no km 290 da BR 101, quando os agentes abordaram um veículo com dois ocupantes. O homem ainda informou um nome falso e alegou não estar com os documentos, mas foi descoberto e verificado que havia fugido da Casa de Custódia de Vila Velha em 30 de dezembro de 2020.
Ele se tornou foragido quando cumpria pena no regime semiaberto. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou o nome do homem e nem detalhou por quais crimes ele é responsável. Ele foi detido e conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária, também em Cariacica.
A PRF ainda informou que, somente em abril, oito infratores com mandado de prisão em aberto foram localizados e presos nas rodovias federais do Espírito Santo.
Na última quinta-feira (6), um homem que havia recebido o direito a uma "saidinha" no Dia das Mães foi preso quando conduzia uma motocicleta com registro de furto. O suspeito também foi abordado em um trecho da BR 101, mas em Rio Novo do Sul. Ele tem 36 anos e a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária em Rio Novo do Sul.