Família desesperada

Jovem de Vila Velha deixa salário e comida pronta em casa e desaparece

Bianca Soprani Lopes Ribeiro sumiu na noite da última segunda-feira (3); ela tem 18 anos e mora no bairro Alvorada, em Vila Velha; família pede ajuda para encontrá-la

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 21:40

Larissa Avilez

Bianca Soprani Lopes Ribeiro, de 18 anos, desapareceu na última segunda-feira (3), no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal

Atualização

08/05/2021 - 11:50
Familiares encontram a jovem na manhã deste sábado (08), por volta das 6h, no bairro Cobilândia em Vila Velha. Segundo o tio dela, Nero de Oliveira Vilarim, a jovem estava desorientada e não reconheceu os familiares. Uma nova matéria foi publicada: "Familiares encontram jovem de Vila Velha desaparecida há cinco dias"
Já faz quatro dias que a jovem Bianca Soprani Lopes Ribeiro, de 18 anos, está desaparecida. De acordo com a família, ela sumiu na noite da última segunda-feira (3), por volta das 21h, depois de sair de casa, deixando todo o salário recém-recebido na residência localizada no bairro Alvorada, em Vila Velha.
Além de toda a quantia em dinheiro, outras circunstâncias chamaram a atenção de parentes. "Ela deixou o celular carregando em casa e as panelas no fogão, com feijão e arroz pré-cozidos. Por isso, imagino que ela não tinha programado sair. Alguém deve ter ligado para ela", comentou o tio Nero de Oliveira Vilarim.

Desaparecida: Bianca Soprani Lopes Ribeiro

Horas antes, durante a tarde, ela compareceu em uma padaria no bairro Alecrim, onde esteve para rescindir o contrato de trabalho e receber a rescisão. "Segundo a proprietária, ela ficou por lá das 13h até as 16h, conversando com os colegas. Depois, ela voltou para casa, em um trajeto de cerca de 800 metros", disse.
Desesperados para encontrá-la, os familiares acionaram os vizinhos para terem acesso às imagens das câmeras de segurança. Pelas gravações é possível ver que a jovem saiu da residência com um vestido midi de cor avermelhada e com uma sandália sem salto. "No final da rua, ela entra em um carro", revelou Nero.
Por causa da baixa resolução, a família não conseguiu identificar a placa do veículo. "O que conseguimos é fazer uma espécie de rastreamento e vimos que ela foi nesse carro até a Avenida Carlos Lindenberg", detalhou. "Também sabemos que a conta bancária dela não foi movimentada e que não viajou pela rodoviária", completou.
Segundo o tio, Bianca Soprani Lopes Ribeiro tem aproximadamente 50 kg e 1,58 metro de altura. O cabelo cacheado e castanho estaria na altura do ombro. Os olhos são castanhos e a pele é branca. Ela não tem qualquer tatuagem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem pode acionar Nero pelo telefone (27) 9 9604-0130.

A INVESTIGAÇÃO

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre os trabalhados investigativos relacionados ao desaparecimento de Bianca e aguarda resposta. Quando o retorno for dado, esse texto será atualizado.

