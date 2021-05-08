Previsão de chuva no ES por todo o fim de semana e segunda-feira

Chuva no ES se estende pelo fim de semana e deve continuar até segunda Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Após alerta divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva se estendeu no Estado durante madrugada deste sábado (8) e não deve cessar antes da próxima segunda-feira (11). Além da precipitação, o Inmet também chamou atenção para a queda na temperatura.

Serra e Estiveram em risco, segundo o alerta válido até as 11h deste sábado – não renovado até o momento –, 22 municípios, incluindo Vitória Cariacica , além de cidades das regiões Sul e Serrana do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover até 50 mm/dia em algumas regiões.

Segundo o aviso meteorológico, a temperatura cairia entre 3 °C e 5 °C em 74 cidades capixabas até o início da noite deste sábado. Não havia, no entanto, nenhuma previsão de queda de granizo ou vendaval, segundo os institutos meteorológicos.

Sobre as chuvas que já tiveram início, as defesas civis dos municípios da Grande Vitória e a Defesa Civil Estadual não registraram nenhuma ocorrência grave até o momento.

VITÓRIA E VILA VELHA

Apesar da ausência de ocorrências com prejuízos efetivos à população, a Defesa Civil de Vitória alertou a população, através de torpedo (SMS), informando que há possibilidade de deslizamentos para o município. A recomendação feita pelo órgão é de evitar áreas de risco e buscar abrigo em locais seguros.

Prefeitura de Vitória informou ainda que houve registro de queda de duas árvores – na rua Joana Rosalem Miossi, em Goiabeiras, e na rua Alvim Soares Bermudes, em Morada de Camburi;. O município informou que as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) já estão trabalhando para a desobstrução das vias e limpeza dos locais. Nas últimas 24h, choveu 48,8 mm na Capital.

Em Vila Velha , devido ao grande volume de chuva, foi informado que há pontos com acúmulo de água pela cidade, em especial nas regiões de Rio Marinho e Cobilândia, mas nenhum registro de ocorrência com gravidade ou danos. O acumulado nas últimas 12h chega a 71 mm em determinados pontos. As estações de bombeamento estão funcionando no município, inclusive no momento de baixa maré, para auxiliar na vazão da água das chuvas.

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Segundo a prefeitura , equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão fazendo a limpeza das redes de contenção nos canais da cidade, retirando excesso de lixo, para não haver obstrução da vazão da chuva. Além de acúmulo de água em algumas vias, a Defesa Civil municipal não registrou nenhuma ocorrência.

Equipes de limpeza estão atuando na cidade para retirada de lixo acumulado em Itapuã Crédito: Divulgação | PMVV

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

PREVISÃO DO TEMPO

Neste sábado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o tempo deve seguir instável em todo o Espírito Santo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. Além disso, o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 29 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 12 °C e 23 °C.