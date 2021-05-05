Nova frente fria promete mudar o tempo no ES a partir do fim de semana

O céu azul e ensolarado desta quarta-feira (5) pode até fazer você duvidar, mas vem mais uma frente fria por aí! O tempo promete mudar no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (7), e o fim de semana terá chuva e frio na maior parte do território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente fria já começou a avançar pelo Brasil e deve mudar o tempo no Espírito Santo ao longo de toda a semana que vem.
O meteorologista Hugo Ramos, explica que até sexta-feira as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 30 °C, mas a partir de sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas vão começar a cair.
“Toda essa mudança de tempo do final de semana é associada à frente fria que já vem avançando pelo Brasil e de fato vai mudar as condições do tempo na metade Sul do Estado, incluindo a Grande Vitória. A expectativa é que a frente fria avance ao longo da sexta, provocando aumento de nuvens e chuva. A partir de sábado as temperaturas começam a cair”, afirma.
"No sábado e domingo a gente pode ter uma queda expressiva das temperaturas máximas no Estado inteiro e as mínimas devem cair suavemente. Não teremos temperaturas de inverno, mas já será possível sentir um friozinho, sim"
FRIO DEVE SEGUIR AO LONGO DA PRÓXIMA SEMANA
Ao longo do fim de semana, as temperaturas vão variar entre 14 °C e 22 °C na região Serrana. Já nas demais áreas do Espírito Santo, os termômetros devem ficar entre 14 °C e 27 °C, mas se engana quem pensa que o frio vai embora depois do domingo (9). O tempo ameno deve continuar ao longo de toda a semana que vem. A previsão é de que as temperaturas só voltem a subir na sexta-feira (14).
"O tempo mais fechado e chuvoso vai manter as condições de tempo instável no começo da semana que vem. Não teremos muita chuva, mas teremos chuva em alguns momentos. A frente fria deve perdurar a semana toda. O famoso vento sul vai manter o tempo um pouco mais fechado, chuvoso, com o aumento da sensação de frio ao longo da semana. Pelo que a gente tem observado, as temperaturas só devem voltar a subir no final da semana que vem, na sexta-feira", explicou o meteorologista do Incaper.
Agora você já sabe: pode separar o casaco e a coberta. Afinal, capixaba não pode ver um friozinho que já quer passar.