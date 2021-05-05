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Previsão do tempo

Nova frente fria promete mudar o tempo no ES a partir do fim de semana

Até esta sexta-feira (7), as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 30 °C, mas a partir de sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas vão começar a cair
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:45

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:45

Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Frente fria chega ao ES nesta sexta-feira (07) Crédito: Vitor Jubini
O céu azul e ensolarado desta quarta-feira (5) pode até fazer você duvidar, mas vem mais uma frente fria por aí! O tempo promete mudar no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (7), e o fim de semana terá chuva e frio na maior parte do território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente fria já começou a avançar pelo Brasil e deve mudar o tempo no Espírito Santo ao longo de toda a semana que vem.
O meteorologista Hugo Ramos, explica que até sexta-feira as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 30 °C, mas a partir de sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas vão começar a cair.
“Toda essa mudança de tempo do final de semana é associada à frente fria que já vem avançando pelo Brasil e de fato vai mudar as condições do tempo na metade Sul do Estado, incluindo a Grande Vitória. A expectativa é que a frente fria avance ao longo da sexta, provocando aumento de nuvens e chuva. A partir de sábado as temperaturas começam a cair”, afirma.
"No sábado e domingo a gente pode ter uma queda expressiva das temperaturas máximas no Estado inteiro e as mínimas devem cair suavemente. Não teremos temperaturas de inverno, mas já será possível sentir um friozinho, sim"
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

FRIO DEVE SEGUIR AO LONGO DA PRÓXIMA SEMANA

Ao longo do fim de semana, as temperaturas vão variar entre 14 °C e 22 °C na região Serrana. Já nas demais áreas do Espírito Santo, os termômetros devem ficar entre 14 °C e 27 °C, mas se engana quem pensa que o frio vai embora depois do domingo (9). O tempo ameno deve continuar ao longo de toda a semana que vem. A previsão é de que as temperaturas só voltem a subir na sexta-feira (14).
"O tempo mais fechado e chuvoso vai manter as condições de tempo instável no começo da semana que vem. Não teremos muita chuva, mas teremos chuva em alguns momentos. A frente fria deve perdurar a semana toda. O famoso vento sul vai manter o tempo um pouco mais fechado, chuvoso, com o aumento da sensação de frio ao longo da semana. Pelo que a gente tem observado, as temperaturas só devem voltar a subir no final da semana que vem, na sexta-feira", explicou o meteorologista do Incaper.
Agora você já sabe: pode separar o casaco e a coberta. Afinal, capixaba não pode ver um friozinho que já quer passar.

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