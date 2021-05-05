Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ufes 67 anos

Sessão de filmes e debate abordam a história do Cine Metrópolis no ES

A sessão virtual faz parte do 'Painel Ufes de Cultura: Breve história do cinema na Ufes', que trará, também, debates com os cineclubistas

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:14

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:14
Campus da Ufes em Goiabeiras: bandidos furtaram 120 metros de fios de cobre
Campus da Ufes em Goiabeiras Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) comemora o aniversário de 67 anos nesta quarta-feira (05) e, como parte dos eventos de celebração, a Secretaria de Cultura (Secult) exibirá uma sessão de quatro filmes cuja temática aborda a história do Cine Metrópolis - cinema sediado no campus de Goiabeiras, que foi criado por estudantes, técnicos-administrativos e professores na década de 1970.
A sessão faz parte do 'Painel Ufes de Cultura: Breve história do cinema na Ufes', que trará, também, debates com os cineclubistas e realizadores das obras na quinta-feira (06), a partir das 19h30. A transmissão dos filmes e do bate-papo será feita pelo canal da TV Ufes no YouTube
A programação conta com os curtas 'Banda 2' (1991), de Marcos Valério Guimarães; 'O homem que sonhava fotografia' (2009), de Sebastião Ribeiro, mais conhecido como Tião Xará; 'Insurreição de Queimados' (2002), de Cloves Mendes; e 'Baía do Espírito Santo' (2014), de Antônio Claudino de Jesus. Além desses quatro produtores, o debate contará com a participação da cineclubista Penha Padovan e será mediado por Lara Toledo, da Organização dos Cineclubes Capixabas (OCCA).
Sessão de filmes
Aniversariante: Ufes promove sessão de filmes e debates Crédito: Divulgação | Ufes
O título do Painel faz referência a um artigo do jornalista e cineasta do ciclo do cinema amador capixaba da década de 1960 Paulo Torre, publicado em dezembro de 1968 no Jornal da Semana, suplemento de debate do jornal O Diário.

PAINEL

O Painel Ufes de Cultura é um projeto da Secult que aborda, mensalmente, temas ligados à cultura capixaba. No dia 25 de maio, será realizado um novo evento, com debates envolvendo Cultura, economia criativa e desenvolvimento: perspectivas da microrregião nordeste do Espírito Santo.
Na ocasião, artistas, produtores culturais e representantes dos campi de São Mateus da Ufes (Ceunes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vão discutir como as instituições podem contribuir para a cultura e para o desenvolvimento das cidades do Norte do Estado.

HISTÓRIA

O Cineclube Universitário foi criado em 1974, no antigo Centro de Estudos Gerais (atual Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN), onde salas de aula eram adaptadas para se transformarem em salas de cinema, que ajudaram a formar gerações de cinéfilos e realizadores.
Para o produtor cultural do Cine Metrópolis e curador do Painel, Vitor Graize, além de relevante espaço de formação cinematográfica, o movimento cineclubista foi um importante movimento social e político de resistência durante a Ditadura Militar, entre 1964 e 1985.
Os anos 1970 ainda deram origem a outras iniciativas, como o surgimento de salas de exibição na Engenharia, na Biologia e nas Biomédicas. Segundo integrantes do movimento cineclubista, é possível dizer que a Ufes tinha, nos anos 1980, 14 cineclubes no campus de Goiabeiras, três em Maruípe e um em Alegre. Nesse período, o movimento se articulava nacionalmente, com a reorganização do Conselho Nacional de Cineclubes e, regionalmente, com a Federação dos Cineclubes do Espírito Santo.
Os cineclubistas Claudino de Jesus, Mariza Teixeira, Penha Padovan, Cloves Mendes, Tião Xará, Marcos Valério Guimarães, Adilson Ferreira e Margarete Taquete já se destacavam no cenário cultural, alguns deles por meio da realização de filmes.

SERVIÇO

Sessão de filmes e debates

Veja Também

Abrape-ES comemora sanção ao programa de retomada do setor de eventos

Secult prorroga prazos de execução da Lei Aldir Blanc para agosto

Galeria Homero Massena seleciona vídeos sobre convívio na pandemia para mostra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura UFES Secult
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados