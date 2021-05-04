Galeria Homero Massena seleciona vídeos sobre convívio na pandemia para mostra

Mudanças nos padrões de convívio serão retratadas em vídeos enviados à mostra Crédito: Freepik

A Galeria Homero Massena (GHM) abriu nesta segunda-feira (03) a seleção de propostas para a exibição de vídeos e demais trabalhos audiovisuais na 3ª Edição da Mostra Videografias, que este ano tem como tema “Videografias do Convívio”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de maio, por meio do formulário disponível on-line

Interessada em discutir as possibilidades discursivas da arte por meio da linguagem videográfica, a GHM propõe como temática o convívio. O Chamamento Público se volta aos artistas, produtores e videomakers que tenham interesse em exibir produções em audiovisual na galeria.

"CONVÍVIO"

Segundo o coordenador da Galeria Homero Massena, Nicolas Soares, a imposição do distanciamento e do isolamento social pela pandemia do coronavírus obrigou a pensar em novas sociabilidades, expressividades e afetividades: uma nova organização do convívio. Diante disso, as questões que se propõem: "Qual nossa perspectiva de futuro? Como tomamos partido de um senso de sociedade, comunidade e cooperatividade, em que fortalecer a existência de nós mesmos fortalece a existência do outro?"

Os artistas que queiram exibir seus vídeos na mostra deverão enviar os links de acesso às plataformas em que os vídeos estão hospedados (YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, Googledrive, Dropbox, Wetransfer etc), contendo também ficha técnica (título, formato, duração e ano) no ato da inscrição.

*Com informações da Secult-ES

SERVIÇO

Seleção de propostas para a exibição de vídeos e demais trabalhos audiovisuais