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Galeria Homero Massena seleciona vídeos sobre convívio na pandemia para mostra

Propostas para 3ª Edição da Mostra Videografias podem ser enviadas até 28 de maio; a GHM propõe como temática o convívio diante da pandemia do coronavírus

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:23

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:23
Cumprimento durante a pandemia
Mudanças nos padrões de convívio serão retratadas em vídeos enviados à mostra Crédito: Freepik
A Galeria Homero Massena (GHM) abriu nesta segunda-feira (03) a seleção de propostas para a exibição de vídeos e demais trabalhos audiovisuais na 3ª Edição da Mostra Videografias, que este ano tem como tema “Videografias do Convívio”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de maio, por meio do formulário disponível on-line.
Interessada em discutir as possibilidades discursivas da arte por meio da linguagem videográfica, a GHM propõe como temática o convívio. O Chamamento Público se volta aos artistas, produtores e videomakers que tenham interesse em exibir produções em audiovisual na galeria.

"CONVÍVIO"

Segundo o coordenador da Galeria Homero Massena, Nicolas Soares, a imposição do distanciamento e do isolamento social pela pandemia do coronavírus obrigou a pensar em novas sociabilidades, expressividades e afetividades: uma nova organização do convívio. Diante disso, as questões que se propõem: "Qual nossa perspectiva de futuro? Como tomamos partido de um senso de sociedade, comunidade e cooperatividade, em que fortalecer a existência de nós mesmos fortalece a existência do outro?"
Os artistas que queiram exibir seus vídeos na mostra deverão enviar os links de acesso às plataformas em que os vídeos estão hospedados (YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, Googledrive, Dropbox, Wetransfer etc), contendo também ficha técnica (título, formato, duração e ano) no ato da inscrição.
No edital de Chamamento presente no site da Secretaria de Cultura (Secult), há informações completas sobre a seleção dos trabalhos artísticos em vídeo. Após a inscrição, deve ser preenchido o Termo de autorização de exibição e veiculação de obra audiovisual.
*Com informações da Secult-ES

SERVIÇO

Seleção de propostas para a exibição de vídeos e demais trabalhos audiovisuais

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