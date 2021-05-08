Chuva no ES: Vila Velha registra pontos de alagamento

Equipes de limpeza estão atuando na cidade para retirada de lixo acumulado nos canais Crédito: Divulgação | PMVV

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De acordo com a prefeitura canela-verde, devido ao grande volume de chuva, há pontos com acúmulo de água pela cidade, mas nenhum registro de ocorrência com gravidade ou danos. Além disso, as estações de bombeamento estão funcionando, inclusive no momento de baixa maré, para auxiliar na vazão da água das chuvas. O acumulado nas últimas 12h chega a 71 mm em determinados pontos.

A administração municipal afirma ainda que equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão fazendo a limpeza das redes de contenção nos canais da cidade, retirando excesso de lixo, para não haver obstrução da vazão da chuva.

Retirada de lixo acumulado em Itapuã Crédito: Divulgação | PMVV

Moradores cadastrados no serviço de torpedo (SMS) da Defesa Civil Estadual receberam mensagens do órgão alertando para riscos de deslizamentos no Espírito Santo, além de alerta específico para Vila Velha e Cariacica, orientando a população a evitar áreas de risco e buscar abrigo em locais seguros.

CHUVA EM VITÓRIA

Apesar da ausência de ocorrências com prejuízos efetivos, a população de Vitória também recebeu alerta através de torpedo (SMS), mas da Defesa Civil municipal, informando que há possibilidade de deslizamentos no município. A recomendação feita pelo órgão também é de evitar áreas de risco e buscar abrigo em locais seguros.

A Prefeitura de Vitória informou ainda que houve registro de queda de duas árvores – na rua Joana Rosalem Miossi, em Goiabeiras, e na rua Alvim Soares Bermudes, em Morada de Camburi – e que as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) já estão trabalhando para a desobstrução das vias e limpeza dos locais. Nas últimas 24h, choveu 48,8 mm na Capital.

PREVISÃO DO TEMPO

No restante do sábado (8), segundo o Incaper, o tempo deve seguir instável em todo o Espírito Santo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. Além disso, o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22 °C e 29 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 12 °C e 23 °C.