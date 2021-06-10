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Cultura

Biblioteca pública de Colatina reabre após um ano de reformas

Espaço no bairro Vila Nova ganhou climatização, acessibilidade e novos títulos
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

10 jun 2021 às 16:52

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:52

Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina
Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina
Completando 32 anos de atividades, a Biblioteca Municipal de Colatina - Thelmo Motta Costa reabre após um ano de reformas em sua estrutura. Agora, o espaço conta com acessibilidade, climatização e mais títulos para consulta e estudo e integração digital.
A biblioteca, que recebe cerca de 1,5 mil pessoas por mês, recebeu reparos e manutenção na rede elétrica, nova pintura e climatização, além de uma sala multiuso para reuniões e um cantinho de leitura infantil voltado para atividades com as crianças.
"Como era antigo, o espaço estava muito depredado. Agora, está reformado e climatizado. Aumentamos o acervo, que agora conta com 30 mil livros, as estantes de madeira foram substituídas por estruturas de metal, o que elimina os problemas com cupim e traça", destaca o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Adilson Vilaça.
Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina
Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina
Esta é a primeira reforma do tipo no prédio construído no século passado. O projeto de revitalização manteve preservadas as características originais do armazém, que tem 48 metros de comprimento e nove metros de largura.
Também foram adquiridas mesas individuais de estudo com ponto de energia para notebooks, que é uma nova opção de área de estudo para os frequentadores da biblioteca.
"Fizemos rampas de acessibilidade, novos banheiros e tudo muito bem organizado. Acrescentamos armários para os usuários guardarem suas bolsas e estamos esperando a chegada de 10 notebooks para os usuários fazerem pesquisas na internet, além da catraca na entrada", detalha.
Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina
Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina
O secretário adianta que a Biblioteca ainda vai servir para atividades culturais. "Na biblioteca, vai ser acontecer o Fenaviola (Festival Nacional da Viola), que neste ano é on-line. Todos os participantes mandaram suas músicas e serão exibidas do local. Vamos dar um caráter de apresentação ao vivo. Montamos um estúdio no local de onde vamos anunciar os participantes e exibir os clipes que eles enviaram", finaliza.
  • Biblioteca Municipal Thelmo Motta Costa
  • Funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira
  • Endereço: Av. Ângelo Giuberti, 406-516, Vila Nova, Colatina

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