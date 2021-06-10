Biblioteca pública de Colatina reabre após um ano de reformas

Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina

Completando 32 anos de atividades, a Biblioteca Municipal de Colatina - Thelmo Motta Costa reabre após um ano de reformas em sua estrutura. Agora, o espaço conta com acessibilidade, climatização e mais títulos para consulta e estudo e integração digital.

A biblioteca, que recebe cerca de 1,5 mil pessoas por mês, recebeu reparos e manutenção na rede elétrica, nova pintura e climatização, além de uma sala multiuso para reuniões e um cantinho de leitura infantil voltado para atividades com as crianças.

"Como era antigo, o espaço estava muito depredado. Agora, está reformado e climatizado. Aumentamos o acervo, que agora conta com 30 mil livros, as estantes de madeira foram substituídas por estruturas de metal, o que elimina os problemas com cupim e traça", destaca o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Adilson Vilaça.

Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina

Esta é a primeira reforma do tipo no prédio construído no século passado. O projeto de revitalização manteve preservadas as características originais do armazém, que tem 48 metros de comprimento e nove metros de largura.

Também foram adquiridas mesas individuais de estudo com ponto de energia para notebooks, que é uma nova opção de área de estudo para os frequentadores da biblioteca.

"Fizemos rampas de acessibilidade, novos banheiros e tudo muito bem organizado. Acrescentamos armários para os usuários guardarem suas bolsas e estamos esperando a chegada de 10 notebooks para os usuários fazerem pesquisas na internet, além da catraca na entrada", detalha.

Biblioteca Pública Thelmo Motta Costa, em Colatina Crédito: Renato Costa Neto/Prefeitura de Colatina

O secretário adianta que a Biblioteca ainda vai servir para atividades culturais. "Na biblioteca, vai ser acontecer o Fenaviola (Festival Nacional da Viola), que neste ano é on-line. Todos os participantes mandaram suas músicas e serão exibidas do local. Vamos dar um caráter de apresentação ao vivo. Montamos um estúdio no local de onde vamos anunciar os participantes e exibir os clipes que eles enviaram", finaliza.