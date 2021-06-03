Colatina abre concursos culturais para comemorar seu centenário

Cristo Redentor é um cartão-postal de Colatina, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Amarelo Nardotto

Três concursos que celebram a cultura capixaba estão abertos em Colatina como parte das comemorações dos 100 anos da cidade. Nos festivais, os classificados podem ganhar prêmios de até R$ 3 mil como recompensa pelos trabalhos feitos. As inscrições podem ser feitas pela internet e o primeiro prazo termina na próxima segunda-feira (7).

O primeiro é o 13º Festival Nacional de Viola, que termina com as inscrições na segunda (7). Nele, os participantes devem enviar composições inéditas em vídeos que podem ter formato de uma apresentação ao vivo. O festival começa a acontecer a partir do dia 24 de junho, quando os vídeos serão exibidos também pela web. Todos os finalistas recém troféu e prêmio, que vai de R$ 300 a R$ 3 mil.

Depois vem o 15º FestCol, que neste ano irá exaltar a história de Colatina. Nesse concurso, os interessados precisam enviar músicas compostas com o tema do município, mas que também podem relembrar localidades que já pertenceram ao território de Colatina como Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Linhares e Pancas.

Entre todos os inscritos, serão selecionadas 24 músicas que vão para a semifinal. Do total, 12 serão finalistas em cerimônia que será transmitida no dia 7 de agosto. O primeiro colocado leva R$ 3 mil de prêmio e os demais ganham de R$ 500 a R$ 2,7 mil.

Por último, a cidade também promove concurso de fotografia com inscrições abertas até o dia 30 de junho. Batizada de Centenário de Colatina, a competição visual poderá receber inscrições de qualquer pessoa que tenha cliques da cidade que mostrem o município e exaltem a cidade. Os prêmios para esse evento vão de R$ 300 a R$ 2 mil.

Confira, um por um, como serão os concursos culturais:

13º FeNaViola

A 13ª edição do Festival Nacional de Viola (FeNaViola) chega junto com as comemorações do centenário de Colatina, em apresentações on-line nos mesmos moldes que o formato presencial. O prazo segue até 07 de junho para envio do material de inscrição em vídeo. O festival recebe inscrições de composições inéditas, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal. São permitidas apresentações solo, dupla e de banda.

O Fenaviola acontece de 24 a 26 de junho, com três etapas. Na pré-seleção vão ser escolhidas 24 músicas entre os inscritos, que passam para as semifinais. Dessas, 12 vão ser apresentadas na final, no dia 26 de junho. Todos os finalistas recebem troféu e premiação, que vai de R$ 300 reais para o último colocado a R$ 3 mil reais para o primeiro lugar. Além disso, a comissão do festival também vai premiar o melhor violeiro, com R$ 1 mil e troféu.

15º FestCol

Nesta edição especial, a ideia é resguardar a história de Colatina em obras compostas com o tema do centenário do município. A 15ª edição do FestCol vai acontecer entre 5 e 7 de agosto em edição on-line, com transmissão via YouTube ou Facebook. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19 de julho.

O objetivo é reunir uma antologia musical, que valorize a cidade de Colatina e os municípios que já pertenceram ao território, como Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Linhares, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério, que foram desmembrados de Colatina neste século de existência.

Entre os inscritos serão selecionadas 24 músicas, apresentadas entre os dois dias de semifinal. Dessas, 12 seguem para a etapa final, que acontece dia 07 de agosto. As músicas serão avaliadas pelos critérios de letra, melodia e interpretação.

O primeiro colocado recebe o prêmio de R$ 3 mil + troféu. Todos os demais finalistas recebem troféu + premiação, que vai de R$ 500 reais a R$2,7 mil para o segundo lugar.

Concurso de Fotografia