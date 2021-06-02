Bernadette Lyra investe em transformação e lança audiolivro

Bernadette Lyra Crédito: Divulgação

Já está disponível nas plataformas digitais de leitura a nova edição de "Guananira" (2019), livro de crônicas de Bernadette Lyra que, agora, ganhou versão em áudio. O chamado audiolivro contou com a interpretação de três atrizes que conferiram à interpretação dos textos o mesmo ritmo que eles possuem na escrita. Quando escreveu a obra, a escritora capixaba quis remeter os versos a sons típicos do Espírito Santo, como o do mar e das ondas batendo nas pedras das praias.

“As três atrizes que interpretam as palavras postas no papel, em "Guananira", souberam modular os acentos das águas, o som do vento e o passar pelas ruas, parques e praças desta nossa Ilha tão especial em seus contornos”, diz ela, em entrevista à Gazeta.

A ideia de fazer o livro em formato de áudio, lançado originalmente em 2019, partiu da editora de Bernadette, mas a sugestão foi acatada pela escritora, que acredita que a literatura ainda vai se transformar muito com as novas tecnologias. “Logo de cara, aceitei fazer parte do projeto com 'Guananira', pois vejo o audiolivro como uma tecnologia que tem um alto índice de aceitação e uma excelente área de cobertura entre ‘leitores-ouvintes”, justifica.

E continua: “Penso que é uma tecnologia que vem para aumentar as probabilidades da formação de leitores em nosso país de tão pouca gente que gosta de ler. Ainda sou adepta do livro em papel. Nunca vou deixar de amá-los. Mas reconheço que o audiolivro abre horizontes mais amplos e mais atuais”.

"Acredito que o futuro pode trazer outras formas expressivas de exposição da literatura. Afinal, tudo está em transformação. E a tecnologia avança em um ritmo tão acelerado que as coisas envelhecem depressa. Mas as formas expressivas da literatura não morrem, apenas se transformam " Bernadette Lyra - Escritora

Sobre a mensagem das crônicas, se são ou não diferentes quando ouvidas e não lidas, Bernadette pondera: “Sempre há mudanças a cada nova leitura de um livro. No caso, as mudanças se acentuam pelo colorido da voz das intérpretes, que souberam carregar de vida os sentimentos postos no papel”.

Para Bernadette, aliás, o fato do livro ser gravado em áudio não só dá um enredo diferente aos contos como também democratiza o acesso a eles. "(O audiolivro é vantajoso) exatamente pela oportunidade que traz de uma escuta em qualquer lugar, mesmo que a pessoa esteja em movimento, como em transportes públicos, por exemplo", afirma.

O livro, que reúne 25 crônicas da escritora inicialmente publicadas em A Gazeta, retrata um pouco das memórias e lembranças que ela mesma tem de determinados lugares de Vitória. O próprio nome da obra, Guananira, é como, segundo a lenda, índios de referiam à Capital.

O audiolivro e a versão e-book da obra estão disponíveis no Google Books, Kobo e Tocalivros. O e-book, ainda, terá download liberado de graça por uma semana após o lançamento e o audiolivro será vendido por R$ 9,90.

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