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Shows e entrevistas

Santa Teresa abre temporada de inverno com lives e ações culturais

Até o dia 31 de julho, a cidade vai realizar apresentações virtuais e entrevistas para comemorar a cultura italiana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

01 jun 2021 às 13:54

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:54

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Rua de Lazer em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
A temporada do inverno chegou em Santa Teresa. Porém, por conta da pandemia, diversas atividades vão ocorrer de forma on-line. De 01 de junho a 31 de julho, a prefeitura da cidade, em parceria com o Circolo Trentino, prepara uma série de lives como forma de manter viva a cultura italiana.
"Estamos em um período que precisamos nos reinventar, não podíamos deixar a Festa do Imigrante passar em branco. A equipe da secretaria está muito envolvida, cada um ajudando com suas habilidades", ressalta Rodrigo Brito, Secretário Municipal de Turismo e Cultura.
Assim, entrevistas, apresentações de bandas locais contempladas na Lei Aldir Blanc, de jazz, de bossa nova e chorinho, alta gastronomia com os chefs teresenses e visitas a pontos turísticos estão dentro da programação. Vale destacar que tudo será postado na página do YouTube, da Prefeitura de Santa Teresa.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Já a programação será divulgada semanalmente nas redes sociais da prefeitura e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
"Esse mês é dedicado à imigração italiana e a gente não pode fazer nossa Festa do Imigrante por isso que temos esta temporada de inverno. Através do secretário rodrigo Brito a gente esta desenvolvendo estas ações on-line para não deixar a cultura de lado e resgatar as raízes italianas neste momento tão difícil que vivemos", explica o subsecretário de Cultura, Ronald Rodrigues.
Equipe da Prefeitura de Santa Teresa com Circolo Trentino produzindo a temporada de inverno 2021
Equipe da Prefeitura de Santa Teresa e integrantes da cantoria italiana Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação
Nos destaques desta semana, estão o show de Leony Diall e entrevistas com personalidades e a história da Casa Lambert. "Hoje, no lançamento, temos o Sr. Zulo, que foi o primeiro presidente do Circolo Trentino, na sexta-feira tem os familiares da Casa Lambert e sábado a cantoria italiana", destaca Ronald.
“Queremos resgatar a memória e a cultura Italiana de Santa Teresa. Contamos com a participação de vocês em nossa programação de inverno", completa Kleber Medici, Prefeito Municipal de Santa Teresa.
*Com informações da Prefeitura de Santa Teresa
  • TEMPORADA DE INVERNO DE SANTA TERESA
  • Quando: de 1 de junho a 31 de julho
  • Onde: no YouTube e redes sociais da Prefeitura de Santa Teresa
  • Gratuito
  • PROGRAMAÇÃO DA SEMANA - 01 A 06 DE JUNHO

  • TERÇA-FEIRA - 01/06
  • 20h: Entrevista com Sr Zurlo, primeiro presidente do Circolo Trentino

  • QUARTA-FEIRA - 02/06
  • 20h: Live Leony Diall

  • SEXTA-FEIRA - 04/06
  • 20h: Entrevista Casa Lambert

  • SÁBADO - 05/06
  • 20h: Cantoria Italiana

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