Santa Teresa abre temporada de inverno com lives e ações culturais

Rua de Lazer em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

A temporada do inverno chegou em Santa Teresa. Porém, por conta da pandemia, diversas atividades vão ocorrer de forma on-line. De 01 de junho a 31 de julho, a prefeitura da cidade, em parceria com o Circolo Trentino, prepara uma série de lives como forma de manter viva a cultura italiana.

"Estamos em um período que precisamos nos reinventar, não podíamos deixar a Festa do Imigrante passar em branco. A equipe da secretaria está muito envolvida, cada um ajudando com suas habilidades", ressalta Rodrigo Brito, Secretário Municipal de Turismo e Cultura.

Assim, entrevistas, apresentações de bandas locais contempladas na Lei Aldir Blanc, de jazz, de bossa nova e chorinho, alta gastronomia com os chefs teresenses e visitas a pontos turísticos estão dentro da programação. Vale destacar que tudo será postado na página do YouTube, da Prefeitura de Santa Teresa.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Já a programação será divulgada semanalmente nas redes sociais da prefeitura e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

"Esse mês é dedicado à imigração italiana e a gente não pode fazer nossa Festa do Imigrante por isso que temos esta temporada de inverno. Através do secretário rodrigo Brito a gente esta desenvolvendo estas ações on-line para não deixar a cultura de lado e resgatar as raízes italianas neste momento tão difícil que vivemos", explica o subsecretário de Cultura, Ronald Rodrigues.

Equipe da Prefeitura de Santa Teresa e integrantes da cantoria italiana Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação

Nos destaques desta semana, estão o show de Leony Diall e entrevistas com personalidades e a história da Casa Lambert. "Hoje, no lançamento, temos o Sr. Zulo, que foi o primeiro presidente do Circolo Trentino, na sexta-feira tem os familiares da Casa Lambert e sábado a cantoria italiana", destaca Ronald.

“Queremos resgatar a memória e a cultura Italiana de Santa Teresa. Contamos com a participação de vocês em nossa programação de inverno", completa Kleber Medici, Prefeito Municipal de Santa Teresa.

*Com informações da Prefeitura de Santa Teresa

TEMPORADA DE INVERNO DE SANTA TERESA

Quando: de 1 de junho a 31 de julho



de 1 de junho a 31 de julho Onde: no YouTube e redes sociais da Prefeitura de Santa Teresa



no YouTube e redes sociais da Prefeitura de Santa Teresa Gratuito

