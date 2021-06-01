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Ator de 'O Hobbit' estrela nova série exclusiva da Globoplay

Aidan Turner é mais conhecido pelo papel de Kili na trilogia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:43

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:43

Aidan Turner em 'Poldark - Herói de Guerra'
Aidan Turner em 'Poldark - Herói de Guerra' Crédito: Divulgação
Aidan Turner, 37, vive o protagonista da série "Poldark - Herói de Guerra", que entra com exclusividade no Brasil no catálogo da Globoplay nesta segunda-feira (31). O ator irlandês é mais conhecido pelo papel de Kili na trilogia "O Hobbit", dirigida por Peter Jackson.
Na trama que estreia hoje ele interpreta Ross Poldark, um homem que volta à Grã-Bretanha em 1783, após a Guerra da Independência Americana, para cuidar dos negócios da família. Ele encontra o país em crise e sua propriedade em ruínas.
Além disso, acreditando que ele tinha morrido, a namorada de Ross, Elizabeth (Heida Reed), aceitou se casar com o primo dele, Francis (Kyle Soller), após três anos sem notícias dele. Ela se divide entre permanecer fiel ao noivo ou se entregar aos sentimentos que a volta do amado trouxeram à tona.
Por outro lado, Ross acaba se encantando por Demelza (Eleanor Tomlinson). Trata-se de uma moça humilde que ele trata de ajudar, contratando-a como empregada.
A obra é baseada no primeiro livro da saga "Poldark", escrita pelo autor britânico Winston Graham. A série teve ao todo 5 temporadas, estreando em 2015 e se encerrando em 2019.

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