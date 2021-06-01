Ator de 'O Hobbit' estrela nova série exclusiva da Globoplay

Aidan Turner em 'Poldark - Herói de Guerra' Crédito: Divulgação

Aidan Turner, 37, vive o protagonista da série "Poldark - Herói de Guerra", que entra com exclusividade no Brasil no catálogo da Globoplay nesta segunda-feira (31). O ator irlandês é mais conhecido pelo papel de Kili na trilogia "O Hobbit", dirigida por Peter Jackson.

Na trama que estreia hoje ele interpreta Ross Poldark, um homem que volta à Grã-Bretanha em 1783, após a Guerra da Independência Americana, para cuidar dos negócios da família. Ele encontra o país em crise e sua propriedade em ruínas.

Além disso, acreditando que ele tinha morrido, a namorada de Ross, Elizabeth (Heida Reed), aceitou se casar com o primo dele, Francis (Kyle Soller), após três anos sem notícias dele. Ela se divide entre permanecer fiel ao noivo ou se entregar aos sentimentos que a volta do amado trouxeram à tona.

Por outro lado, Ross acaba se encantando por Demelza (Eleanor Tomlinson). Trata-se de uma moça humilde que ele trata de ajudar, contratando-a como empregada.