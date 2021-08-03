PC encontra depósito onde suspeito de matar vereador guardava material roubado no ES

Polícia encontra propriedade onde suspeito de matar vereador guardava objetos roubados Crédito: Polícia Civil

A área arrendada em Castelo fica na localidade de Cachoeira Grande e, segundo a polícia, era usada exclusivamente para armazenar e esconder os produtos, as mercadorias e os veículos roubados. A propriedade estava arrendada por um dos suspeitos, que foi preso no último dia 28. Ele é investigado também por envolvimento nos roubos de duas empresas de mármore e granito na região.

No local, os policiais encontraram várias ferramentas, botijas de gás, cilindros de oxigênio, cintas de amarração, cilindros pneumáticos, bateria de caminhão, furadeiras, diversas chaves de oficina e materiais já identificados de propriedade de empresas da região.

Também foi apreendido e removido da propriedade um caminhão com numeração de chassi adulterado que passará por perícia para descobrir onde foi furtado. No último dia 28, quando quatro pessoas foram presas por envolvimento na morte do vereador, a polícia apreendeu uma televisão e dois notebooks que ainda estão sendo analisados. O delegado Rafael Amaral informou que as investigações ainda estão em andamento.

MORTE VEREADOR

Marcos Augusto Costalonga (PL), conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite do dia 27 de maio, na estrada que liga as comunidades de Leonel e Alegria, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Estado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.

ROUBOS EM EMPRESAS

Uma das empresas que está na lista como vítimas de roubo fica no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. O roubo foi constatado no dia 6 de abril, quando funcionários chegaram para trabalhar e viram que uma carga de chapa de granito e dois caminhões haviam sido furtados, além de objetos como gerador, ar-condicionado, notebook, computador, extintor de incêndio, ferramentas e chave pneumática.

O outro roubo foi no dia 21 deste mês, em uma empresa na localidade de Jaciguá, em Vargem Alta. O vigilante foi feito refém por cerca de 8h . Ele estava trabalhando quando cinco pessoas chegaram e anunciaram o assalto. Ele contou que os homens chegaram armados com pistola e o amarraram. Da empresa foram levados um caminhão Volkswagen caçamba de cor branca, um veículo Volkswagen Fusca, de cor marrom, uma moto 230cc sem placa, quatro rodas aro 20 de um veículo Opala, além de diversos maquinários e objetos.

DUPLO HOMICÍDIO EM ATÍLIO VIVÁCQUA

Dois homens foram mortos no meio da rua, no dia 5 de janeiro deste ano, em Atílio Vivácqua, próximo ao Centro do município. Segundo a Polícia Militar, os dois eram primos. O duplo homicídio aconteceu perto do novo parque de exposições da cidade, em cima de uma ponte. Um corpo ficou na rua e o outro caiu no rio.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos. Moradores relataram que os dois homens estavam em um carro e foram perseguidos por um outro veículo com placa do Estado de São Paulo. Quando os primos foram alcançados, os atiradores efetuaram os disparos e mataram Wellington ainda dentro do carro. Em seguida, os criminosos tiraram o corpo dele do veículo. Serlon tentou fugir a pé, caiu da ponte e também foi alvejado.