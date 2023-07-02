"Quem está com fome não vai olhar para o verde", diz presidente do R20

Há alguns debates interessantes. Muito se fala em receber para manter a floresta em pé. Se a gente conseguir, é bom, mas algumas personalidades internacionais questionam o seguinte: 'você quer que eu pague para você cumprir a lei do seu país?'. Eles sabem que aqui não pode desmatamento ilegal, das regras de preservação e todo o resto. Difícil explicar que, mesmo não podendo, o desmatamento ilegal está aí. Acho que a solução passa pelo desenvolvimento da bioeconomia (modelo de produção em larga escala baseado no uso de recursos biológicos, que ofereça soluções para a sustentabilidade dos sistemas produtivos). O fato é que temos 25 milhões de pessoas morando lá, elas precisam de saneamento, saúde, educação e de renda, portanto, a bioeconomia pode ser a solução para o desenvolvimento sustentável de toda aquela região. Estou falando de reflorestamento de áreas degradadas para fins econômicos. Em Paragominas, no Pará, isso aconteceu. É possível gerar renda a partir da floresta em pé, mas tem de dar as condições. Quem está no vermelho, quem está com fome, não vai olhar para o verde. É importante darmos o básico para que isso comece a decolar.