"Quem está com fome não vai olhar para o verde", diz presidente do R20

Tenho de ser sincero que, lá atrás, quando eu comecei, entendia isso como um nicho novo de atuação profissional. Algo que me desafiava. Só que, com o passar do tempo, fui entendendo que o que era um nicho estava virando uma bola de neve, atraindo cada vez mais gente, apoiadores e empresários atuando nessa área. A ciência já disse o que temos de fazer, o planeta está aquecendo, as consequências, da maneira como está, serão desastrosas, é preciso barrar essa trajetória. O ponto agora é como fazer isso. Defendo que precisamos de estabelecer um processo, afinal, não se vira um transatlântico dando um cavalo de pau. Precisamos ter uma condução mais firme nesse sentido e alguma coisas interessantes estão acontecendo. Veja a questão do painel solar, o custo disso baixou fortemente nos últimos anos, assim como no caso da eólica e com as baterias. A tecnologia ajuda muito. Quanto mais escala você tem, mais baixo vai ficando o valor.