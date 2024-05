O navio-plataforma Maria Quitéria e os acasos do destino

O ano é 1822 e na listagem dos soldados que iriam lutar na Guerra da Independência do Brasil na Bahia (1822-1824), um nome passa despercebido pelo olhar dos recrutadores: “soldado Medeiros”. Entrou no Batalhão dos Periquitos, entrosou-se com a tropa e participou de várias batalhas. Atravessou o Rio Paraguaçu com a água quase no pescoço e teve grande vitória.



A coragem e a destreza do soldado Medeiros foram reconhecidas pelos próprios colegas e também pelo então imperador Dom Pedro I, mas o disfarce da mulher parda com traços indígenas não conseguia mais ser sustentado. O soldado Medeiros era, na verdade, Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para ingressar no exército brasileiro e hoje é considerada a primeira mulher a servir nas Forças Armadas Brasileiras, em uma época em que suas habilidades de caça e pesca não puderam transpor as regras vigentes e muito menos a vontade de seu pai, que tão pouco permitiu o alistamento.

Com esse enredo e o compromisso da Petrobras com a diversidade e a igualdade, a FPSO (Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência), cujo projeto implica em um revolucionário impacto ambiental positivo, foi batizada recentemente de FPSO Maria Quitéria, validando a nova política de nossa principal operadora do setor de óleo e gás de batizar as plataformas afretadas.

Veja também Quem foi Maria Quitéria, que dá nome à nova plataforma da Petrobras no ES

Atualmente, o Espírito Santo é o terceiro estado com maior produção de petróleo e gás na Petrobras, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo. A sede capixaba da Petrobras (EDIVIT) desempenha um papel vital na administração e revitalização de campos de petróleo, como o de Albacora, que, apesar de pertencer à Bacia de Campos, localiza-se parcialmente em solo capixaba.

A revitalização de campos maduros visa substituir plataformas antigas por novas e mais eficientes, contribuindo para uma produção de petróleo menos carbonizada, alinhada com as demandas globais por energias mais limpas. Espera-se que a plataforma elétrica de exploração de petróleo reduza significativamente as emissões de gases de efeito estufa, evitando a liberação de mais de 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono durante seu ciclo de produção.

FPSO Maria Quitéria, da Petrobras, está a caminho do Brasil. Crédito: Divulgação/Yinson

Na segunda-feira (6), a Yinson Production anunciou que o FPSO Maria Quitéria saiu da China em direção ao campo de Jubarte, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, litoral do Espírito Santo, com a previsão de produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia no segundo semestre de 2024.

Hoje o ano é 2024, muito temos a melhorar, mas o significado de podermos receber, na Unidade de Negócios do Espírito Santo, aquilo que representa uma mulher no seu mais alto nível hierárquico, uma FPSO com o significado de Maria Quitéria é especial. Não sei se houve planejamento pela Petrobras em nomear a FPSO e possuir uma gerente geral na UN-ES, mas tenho certeza de que Eduarda Lacerda fez por merecer e foi presenteada com aqueles acasos do destino, em que a preparação encontra a oportunidade.

Boa viagem, Maria Quitéria, o Espírito Santo te aguarda de braços abertos!

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais