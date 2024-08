120 vagas

Veja onde se inscrever no ES nos cursos com bolsa da Petrobras

Participantes receberão bolsa-auxílio de R$ 660 mensais ou R$ 858 mensais para mulheres com filhos de até 11 anos; convênio da estatal com Ifes vai capacitar profissionais em quatro cidades do Espírito Santo

Curso oferece oportunidade de capacitação profissional. (Roberto Rosa/Petrobras)

Já estão abertas as inscrições para as 120 vagas em cursos de capacitação e recolocação profissional da Petrobras. As oportunidades estão distribuídas por quatro cidades do Espirito Santo. Os estudantes vão poder optar pelos cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Caldeireiro, Escalador ou Pintor, que serão oferecidos em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) nas cidades de Aracruz (35), Cariacica (25), São Mateus (30) e Cachoeiro de Itapemirim (30).

O prazo para garantir a participação na qualificação segue até o dia 23 de agosto. Os interessados podem se inscrever no site www.autonomiaerenda.com.br. Quem preferir também pode se inscrever presencialmente nos Institutos Federais.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos campi do Ifes:

Cariacica: Rodovia José Henrique Sette, 184, Itacibá

Rodovia José Henrique Sette, 184, Itacibá Cachoeiro de Itapemirim: Rodovia ES-482 Fazenda Morro Grande

Rodovia ES-482 Fazenda Morro Grande São Mateus: Rodovia BR Norte Km 58, São Mateus, 101 – Litorâneo

Rodovia BR Norte Km 58, São Mateus, 101 – Litorâneo Aracruz: Av. Morobá, 248 - Conj. Moroba

Os cursos do programa Autonomia e Renda Petrobras serão de meio período e os participantes receberão bolsa-auxílio de R$ 660 mensais ou R$ 858 mensais para mulheres com filhos de até 11 anos. Além disso, os Institutos Federais oferecerão espaços infantis para desenvolvimento de atividades para as crianças durante o período em que a(o) responsável esteja no curso.

A iniciativa amplia as oportunidades de capacitação e recolocação profissional, especialmente para moradores de municípios onde há operações da Petrobras ou cidades vizinhas. O Autonomia e Renda da estatal vai priorizar o atendimento a pessoas com baixa renda ou sem vínculo formal de emprego; mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas e refugiadas. São consideradas pessoas de baixa renda aquelas que comprovarem ter renda de até meio salário mínimo por pessoa da família morando na mesma casa.

Em todo o país, serão abertas 6.800 vagas em 17 cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) e 9 cursos técnicos até 2027.

A gerente de Projetos Sociais da Petrobras, Marcela Levigard, explica que as bolsas de estudo são parte importante do programa para que a pessoa não desista do curso no meio do caminho.

"Outro destaque é o fornecimento diferenciado de bolsa auxílio para mulheres com filhos pequenos. O intuito é contribuir para que elas possam contar com um apoio para as crianças enquanto estão estudando, já que em nossa sociedade ainda é comum a mulher ter essa dupla jornada. Para garantir a bolsa durante todo o período do curso é necessário cumprir o mínimo de 75% de frequência mensal”, explica a executiva.

Os cursos FIC - como os de Auxiliar de Serviços Diversos, Escalador, Soldador, Caldeireiro -, terão duração de 4 a 9 meses e o pré-requisito é ter o ensino fundamental (1º ao 5º ano). Para os cursos de nível técnico, como Técnico em Automação, Eletrotécnica, Mecânica, Planejamento e Segurança, com dois anos de duração, será exigido o ensino médio completo.

Além dos conteúdos técnico-profissionais, os alunos terão aulas de segurança do trabalho, acompanhamento psicossocial e desenvolvimento de habilidades pessoais (soft skills). Para os alunos dos cursos FIC haverá ainda reforço de Português e Matemática para corrigir eventuais lacunas de formação básica e para a melhoria da escolaridade dos participantes.

Segundo Marcela Levigard, a Petrobras tem estimulado que os fornecedores da empresa ofereçam suas oportunidades de trabalho no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e os alunos serão orientados cadastrar seu currículo e buscar as vagas de trabalho também no órgão.

A ideia é que esses cursos possam impulsionar oportunidades de geração de renda para as comunidades próximas das instalações da Petrobras e as pessoas capacitadas possam ampliar suas chances de serem contratadas por fornecedores que atuam nas paradas de manutenção e projetos de investimentos previstos no Plano Estratégico da Petrobras.

