Petrobras vai oferecer 20 mil vagas em cursos para o setor de energia

Trabalhador do setor de óleo e gás Crédito: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Nos próximos quatro anos, a Petrobras vai investir cerca de R$ 350 milhões na capacitação de quase 20 mil profissionais para o setor de energia nos Estados do Espírito Santo , Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Entre os cursos oferecidos estão, por exemplo, de auxiliares e ajudantes (Civil, Elétrica, Instrumentação, Mecânico, Tubulações, Diversos), caldeireiro, eletricista, mecânico montador, mecânico de manutenção e soldador. Esses cursos terão duração de 4 a 9 meses e o pré-requisito é ter o ensino fundamental.

Para os cursos de nível técnico, como Técnico em Automação, Eletrotécnica, Mecânica, Planejamento e Segurança, com dois anos de duração, será exigido o ensino médio completo. Além dos conteúdos técnico-profissionais, os alunos terão aulas de segurança do trabalho, acompanhamento psicossocial e desenvolvimento de habilidades pessoais (soft skills).

Para os alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), haverá ainda reforço de Português e Matemática para corrigir eventuais lacunas de formação básica e para a melhoria da escolaridade dos participantes. A Petrobras ainda não apresentou o número de vagas nem as instituições parceiras no Espírito Santo.

A iniciativa amplia as oportunidades de trabalho especialmente para pessoas residentes nas proximidades da Petrobras nos Estados participantes, priorizando o atendimento de pessoas com baixa renda ou sem vínculo formal de emprego; mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas e refugiadas.

“As vagas abertas têm conexão com o déficit de mão de obra qualificada nas empresas fornecedoras do setor de Óleo e Gás. Faltam profissionais capacitados para atuar em paradas de manutenção e projetos de investimento previstos no Plano Estratégico da Petrobras e acreditamos que a oferta desses cursos pode impulsionar as oportunidades para as comunidades próximas das nossas instalações. Com o curso concluído, os egressos serão orientados a buscar vagas no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Da mesma forma, vamos estimular nossos fornecedores a oferecerem suas oportunidades de trabalho no Sine”, explica José Maria Rangel, gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras.

Capacitação com atenção aos direitos humanos

O Programa Autonomia e Renda Petrobras vai priorizar moradores dos municípios localizados na área de abrangência das operações da estatal, contribuindo para desenvolver talentos locais. A seleção vai atribuir pontuação adicional para inscritos com baixa renda ou sem vínculo formal de emprego; mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas; e refugiadas.

Os cursos serão de meio período e os alunos e alunas receberão bolsa-auxílio de R$ 660 mensais ou R$ 858 mensais para mulheres com filhos até 11 anos. Além disso, os Institutos Federais oferecerão espaços infantis para desenvolvimento de atividades para as crianças durante o período em que a(o) responsável esteja no curso.