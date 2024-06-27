Petrobras vai oferecer 20 mil vagas em cursos para o setor de energia

Nos próximos quatro anos, a Petrobras vai investir cerca de R$ 350 milhões na capacitação de quase 20 mil profissionais para o setor de energia nos Estados do Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Entre os cursos oferecidos estão, por exemplo, de auxiliares e ajudantes (Civil, Elétrica, Instrumentação, Mecânico, Tubulações, Diversos), caldeireiro, eletricista, mecânico montador, mecânico de manutenção e soldador. Esses cursos terão duração de 4 a 9 meses e o pré-requisito é ter o ensino fundamental.
Para os cursos de nível técnico, como Técnico em Automação, Eletrotécnica, Mecânica, Planejamento e Segurança, com dois anos de duração, será exigido o ensino médio completo. Além dos conteúdos técnico-profissionais, os alunos terão aulas de segurança do trabalho, acompanhamento psicossocial e desenvolvimento de habilidades pessoais (soft skills).
Para os alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), haverá ainda reforço de Português e Matemática para corrigir eventuais lacunas de formação básica e para a melhoria da escolaridade dos participantes. A Petrobras ainda não apresentou o número de vagas nem as instituições parceiras no Espírito Santo.
A iniciativa amplia as oportunidades de trabalho especialmente para pessoas residentes nas proximidades da Petrobras nos Estados participantes, priorizando o atendimento de pessoas com baixa renda ou sem vínculo formal de emprego; mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas e refugiadas.
“As vagas abertas têm conexão com o déficit de mão de obra qualificada nas empresas fornecedoras do setor de Óleo e Gás. Faltam profissionais capacitados para atuar em paradas de manutenção e projetos de investimento previstos no Plano Estratégico da Petrobras e acreditamos que a oferta desses cursos pode impulsionar as oportunidades para as comunidades próximas das nossas instalações. Com o curso concluído, os egressos serão orientados a buscar vagas no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Da mesma forma, vamos estimular nossos fornecedores a oferecerem suas oportunidades de trabalho no Sine”, explica José Maria Rangel, gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras.
Capacitação com atenção aos direitos humanos
O Programa Autonomia e Renda Petrobras vai priorizar moradores dos municípios localizados na área de abrangência das operações da estatal, contribuindo para desenvolver talentos locais. A seleção vai atribuir pontuação adicional para inscritos com baixa renda ou sem vínculo formal de emprego; mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas; e refugiadas.
Os cursos serão de meio período e os alunos e alunas receberão bolsa-auxílio de R$ 660 mensais ou R$ 858 mensais para mulheres com filhos até 11 anos. Além disso, os Institutos Federais oferecerão espaços infantis para desenvolvimento de atividades para as crianças durante o período em que a(o) responsável esteja no curso.
As instituições parceiras divulgarão os cursos por meio de editais de seleção específicos nos quais serão informadas as formas de inscrição, que serão preferencialmente online. Até 170 turmas devem ser oferecidas ainda em 2024. A previsão é que em 2025 sejam realizadas mais de 360 turmas e outras 277 turmas entre 2026-27.