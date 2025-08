Gestão 2025-2028

ES em Ação: 'Temos uma rede fortalecida para lidar com adversidades', diz novo presidente

O diretor-presidente Fernando Saliba destacou que a entidade, criada há mais de 20 anos, se tornou uma importante ponte entre os setores do Estado e que o empresariado consegue se organizar para superar crises, como a do tarifaço

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 11:42

Fernando Saliba durante posse como novo presidente do ES em Ação Crédito: Jefferson Rocio

Destacando a importância de um trabalho em rede e com união das instituições público-privadas para o crescimento do Espírito Santo, o novo diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, tomou posse na noite de quinta-feira (31), no cerimonial Le Buffet, em Vitória. >

A nova gestão da entidade, formada por empresários e criada há mais de 20 anos para contribuir para uma administração eficiente e para o progresso do Estado, vai cumprir um mandato até 2028. >

"O ES em Ação se tornou uma importante ponte entre os setores na formação de uma rede. E vamos contribuir mais ainda na próxima etapa de desenvolvimento do Estado. Vivemos, atualmente, um momento econômico delicado, com as imposições do mercado norte-americano, mas temos ambiência, uma rede fortalecida e parceria público-privada para lidar com essas e outras adversidades", afirmou o diretor-presidente durante discurso de posse.>

Sobre o desafio do momento imposto pelo tarifaço, Fernando Saliba destacou que o empresariado consegue se organizar para superar essas crises através da construção de um ambiente de diálogo e uma relação público-privada de alto nível, onde ideias, oportunidades e crises são levadas à mesa para que todos possam debater e encontrar as melhores soluções.>

>

Mesmo com a lista de exceção, Saliba enfatizou que ainda há muitos pontos a serem avançados. Ele mencionou especificamente a questão do café, da agricultura e de vários outros segmentos da indústria que precisam de progresso. Para Saliba, é fundamental manter aberta a porta do diálogo de forma responsável para conseguir avançar nessas novas negociações.>

Protagonismo compartilhado

Ainda no discurso, Saliba frisou sobre os objetivos da entidade, que passam pelo protagonismo compartilhado para o desenvolvimento do Estado. >

O futuro do Espírito Santo não se constrói sozinho. Ele se constrói em rede. Cada instituição cumprindo o seu papel. Com cada liderança somando de forma ética, colaborativa e comprometida Fernando Saliba Diretor-presidente do ES em Ação

Saliba também destacou quais serão as prioridades da gestão nos próximos anos. A entidade vai investir ainda mais em educação, principalmente na alfabetização das crianças, na geração de oportunidades no mercado de trabalho, reduzindo o apagão de mão de obra relatado por empresas. Também será foco da entidade a transparência pública e a formação de lideranças.>

O diretor-presidente apontou ainda a necessidade de o Estado ter olhar atento para o turismo e exportação.>

“É necessário fortalecer o turismo como um modelo de desenvolvimento e aproveitar a logística do Estado como conexão do Brasil com o mundo, especialmente diante dos impactos da reforma tributária. No que diz respeito à rede empresarial, vamos expandir e fortalecer nossa rede institucional, tornando ainda mais fortes, atentos aos princípios de ética e colaboração”, frisou.>

Ele também afirmou que a entidade vai reforçar a colaboração para redução de homicídios e de um firme combate ao feminicídio. >

“Seguiremos mobilizados para a execução do ES 500 anos, a nossa bússola com o horizonte até 2035. Estamos comprometidos em contribuir para as metas traçadas nas cinco missões para que elas se tornem realidade”, finalizou.>

Saliba assume o lugar de Nailson Dalla Bernadina. Ao deixar o cargo, Dalla Bernardina, falou sobre a continuidade do trabalho, destacando os desafios persistem e que a sociedade precisa se manter organizada e contribuindo para o desenvolvimento dos setores público e produtivo, e para a melhoria da qualidade de vida.>

Para o governador Renato Casagrande, o movimento empresarial surgiu em um momento de crise e a sociedade reagiu. Ele afirmou que o movimento continuou trabalhando e se atualizando e. atualmente. ajuda muito no planejamento do Espírito Santo, mencionando o plano ES 500 anos e a colaboração na área de educação.>

Casagrande ressaltou que a força das instituições públicas e privadas, como as capixabas, é o que diferencia um Estado ou país, promovendo crescimento, desenvolvimento e geração de oportunidades.>

A nova diretoria do ES em Ação, cuja gestão vai até 2028, conta ainda com Tatiana Tristão como diretora de Educação, Gabriel Feitosa como diretor de Gestão, Bruno Tommasi como diretor de relacionamento com mantenedores, André Brito no cargo de diretor de gestão pública, Luiz Cordeiro como diretor de Desenvolvimento, Sergio Mileipe no cargo de diretor de Redes e Gustavo Ribeiro na função de diretor de formação de lideranças.>

Nova diretoria do ES em Ação Crédito: Jefferson Rocio

