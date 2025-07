Tarifaço

Após enviar carta, prefeito no ES agradece a Trump por isenção a setor de rochas

Na lista de produtos livres da tarifa aplicada pelos EUA está o quartzito, material que representa grande parte das exportações do setor de rochas naturais, que movimenta a economia capixaba

Theodorico Ferraço lembra que o setor de rochas garante o sustento de milhares de famílias em Cachoeiro Crédito: Assessoria de Imprensa/PMCI

No rol de produtos livres da tarifa aplicada por Trump está o quartzito, material que representa grande parte das exportações do setor de rochas naturais, que movimenta a economia de Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo. Conforme o chefe do Executivo cachoeirense, o setor de rochas garante o sustento de milhares de famílias que vivem dessa atividade no município. >

"Com a retirada do quartzito do tarifaço, Cachoeiro respira aliviada. A decisão salva empregos e preserva o sustento de milhares de famílias que vivem dessa atividade em nossa cidade, que representa boa parte da produção nacional", afirma o progressista, na legenda de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. "A sensibilidade do presidente Donald Trump foi importante para evitar um impacto devastador". Veja o vídeo abaixo:>

Carta para o presidente dos Estados Unidos

No último dia 15, o prefeito fez uma carta de apelo para que Donald Trump reconsiderasse a imposição da tarifa de 50% a produtos brasileiros importados pelo país norte-americano. No texto, o chefe do Executivo municipal citou que a cidade tem parte da economia baseada na exploração de mármore e granito e seria duramente afetada pela taxa.>

Theodorico Ferraço manifestou que a taxação anunciada por Trump ameaçaria a parceria comercial entre os Estados Unidos e o Brasil.>

O município do Sul capixaba conta com 600 empresas dedicadas à extração e ao beneficiamento de mármore e granito e gera 6,5 mil empregos diretos. Dados levantados pelo Executivo municipal mostram que 56,3% das exportações de Cachoeiro de Itapemirim são para os Estados Unidos. O prefeito avalia que a imposição da tarifa resultaria em consequências também para os americanos. >

