Petroleira com projeto bilionário no Sul do ES obtém licença prévia do Ibama

Prio informou ao mercado ter recebido licença para o sistema de produção no campo de Wahoo; em fevereiro, já havia recebido a licença de perfuração

Publicado em 21 de julho de 2025 às 15:51

Plataforma da petroleira Prio, no campo de Frade, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O projeto bilionário da Prio, maior empresa independente de petróleo e gás do Brasil, no Sul do Espírito Santo, avançou mais uma etapa neste mês. A empresa, que havia conseguido a licença de perfuração para o campo de Wahoo em fevereiro, anunciou agora ter recebido a licença prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). >

Em fato relevante ao mercado publicado na sexta-feira (18), a empresa informou que conseguiu do Ibama a licença prévia do sistema de desenvolvimento da produção do campo de Wahoo e interligação dos poços ao FPSO Frade. >

"A companhia dará continuidade ao processo para emissão da licença de instalação, necessária para iniciar a construção submarina e interligação do campo ao FPSO Frade", informou.>

O projeto da Prio para Wahoo tem investimento de US$ 850 milhões, o que equivale a R$ 4,9 bilhões, e prevê a produção de 40 mil barris de óleo por dia. Antes mesmo da operação, o projeto já movimentou cerca de R$ 1 bilhão na cadeia de fornecedores locais. O óleo retirado em Wahoo será processado na FPSO Frade por uma conexão submarina de cerca de 30 quilômetros.>

Desde a licença emitida em fevereiro, a Prio começou a mobilização da sonda Hunter Queen para a campanha de perfuração que inclui seis poços: quatro produtores e dois injetores. Trata-se do primeiro campo perfurado do zero pela petroleira carioca, que tradicionalmente atua com campos maduros na Bacia de Campos. A previsão é retirar o primeiro óleo em 2026.>

