Empresas preparam investimentos e abertura de vagas de emprego em 2024

No Espírito Santo, a expectativa é que a iniciativa acarrete uma economia de 85% a 95% do valor nas contas de energia, a depender de cada concessionária Crédito: Freeík

O segundo semestre de 2024 promete ser de investimentos para o Espírito Santo em diferentes setores. Empresas projetam aberturas de novas unidades, planejam lançamentos de mais empreendimentos e geração de novos postos de trabalho, além de aporte de recursos em inovação e tecnologia.

A Gazeta, evento que celebra as empresas mais lembradas pelo público em seus segmentos, feita este ano em parceria com a Markka Consultoria, do Rio de Janeiro. Esse foi o cenário apresentado por empresários que participaram, na noite desta sexta-feira (21), da festa de premiação do 32° Recall de Marcas , evento que celebra as empresas mais lembradas pelo público em seus segmentos, feita este ano em parceria com a Markka Consultoria, do Rio de Janeiro.

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, o Estado deve receber cerca de R$ 65,8 bilhões em investimentos públicos e privados até 2027, abrangendo 981 projetos que se estendem por todos os 78 municípios capixabas. O estudo aponta ainda que a indústria se destaca como o setor principal, com 91,8% do volume de investimentos, com ênfase em áreas como construção, indústria extrativa, de transformação e eletricidade e gás.

32º Recall de Marcas A Gazeta realizado em um cerimonial de Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Carlos André Oliveira, diretor-executivo do sistema OCB/ ES, comentou que os investimentos no segmento devem chegar a R$ 250 milhões no Espírito Santo. O valor, segundo ele, deve resultar em um aumento no número de cooperados e também na geração de empregos. A expectativa é de que sejam gerados 1.850 novos empregos somente nas 114 cooperativas capixabas.

Carlos André Oliveira, diretor-executivo do sistema OCB/ ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele lembrou ainda que as cooperativas tiveram um ano muito bom em 2023, muito acima das expectativas, e o mesmo deve se repetir em 2024. Segundo o executivo, no primeiro trimestre deste ano o cooperativismo cresceu bastante em termos de investimentos e de faturamento.

“As novidades e os investimentos para 2025 serão conhecidos durante a apresentação do anuário do cooperativismo, em outubro”, comentou.

Carlos Roberto Rafael, diretor-presidente da Banestes Seguros Crédito: Carlos Alberto Silva

Já a Banestes Seguros, subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo ( Banestes ), vai passar a oferecer novas opções de cobertura para quem adquire o seguro residencial, incluindo assistência aos pet e às placas solares.

O diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, lembra que o Banestes criou recentemente um banco digital, o Bizi , e que a seguradora, que tem 53 anos, tem como objetivo acompanhar essa nova cartela de produtos com qualidade. Outro fato importante é que a Banestes Seguros é a única seguradora pública do país.

“A nossa tarefa é modernizar cada vez mais. Temos a carteira de seguro de automóveis, residencial, de vida, entre outros contratos. Incluir a assistência pet, por exemplo, foi uma necessidade de atender os pedidos dos tutores de animais, que poderá ser utilizado em uma emergência”, relatou.

Outro acréscimo no seguro residencial está na cobertura relacionada às placas solares, um sistema de produção de energia própria por meio da energia solar. Com o aumento do sistema fotovoltaico, Rafael complementa que também houve a vontade de acrescentar essa cobertura.

“Os investimentos são grandes, principalmente na qualidade dos produtos, ampliando o portfólio, em áreas diversas”, ressaltou.

Nailson Dallla Bernardina, diretor-executivo do Sicoob Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda no segmento financeiro, o Sicoob continua forte nas carteiras de produtos, principalmente para atender o segmento do agronegócio, na expansão do crédito rural. O diretor-executivo da instituição, Nailson Dalla Bernardina, avaliou que a cooperativa de crédito está fazendo o melhor Ano-safra dos últimos tempos, em termos de alocação de recursos. Segundo ele, o valor deve alcançar a casa de R$ 2,8 bilhões.

“Vamos continuar muito fortes nessa operação, e a carteira de crédito deve crescer bastante. Para isso, vamos continuar investindo em nossas estruturas. Além disso, temos um projeto de até 2026, estar em 100% dos municípios capixabas. Hoje, o Sicoob está em 73 das 78 cidades. Dos cinco restantes, alguns deles serão inaugurados no início de 2025. Cada unidade gera empregos diretos, que são as pessoas que atendem nas agências, além dos empregos indiretos fomentados pelas nossas operações de crédito”, adiantou Dalla Bernardina.

O Plano Safra sempre começa em 1º de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil. O atual, inclusive, termina no dia 30 de junho. Para o próximo, o Sicoob ainda aguarda a divulgação do governo federal sobre as condições do Ano-safra.

O Sicoob é atualmente um dos maiores operadores de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Espírito Santo. Recentemente, a cooperativa de crédito aderiu também a uma nova linha de crédito, chamada Finimp, voltada para indústrias.

Thais Raposo , gerente marketing do Arroz Sepé no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Por falar em safra, o arroz produzido pela Sepé já havia sido colhido antes das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, Estado onde estão 80% dos produtores do grão no país. A gerente de marketing do Arroz Sepé no Espírito Santo, Thais Raposo, explicou que a empresa está preparada para atender o mercado nacional ao longo deste ano.

“Temos produto suficiente para abastecer o consumidor brasileiro o ano inteiro. Não vai faltar arroz. Mesmo diante da crise que estamos vivendo, não temos esta preocupação”, comentou a executiva.

A colheita foi muito maior do que a do último ano, conforme explicou a gerente. Ela ressaltou que a empresa já orienta os produtores a se prepararem para a próxima safra, inclusive com abastecimento de suprimentos e insumos.

“A empresa também está atenta ao leilão do governo federal para importação de arroz. Esperamos que haja um recuo da União, porque isso vai prejudicar aquele produtor que investe, espera e que já colheu o produto”, complementou.

Luiz Coutinho, vice-presidente da Fecomércio Crédito: Carlos Alberto Silva

No ramo da qualificação profissional, o Senac se prepara para inaugurar duas novas unidades até 2025. O vice-presidente da Federação do Comércio (Fecomércio) Luiz Coutinho detalhou que as escolas vão funcionar em Cariacica, sendo uma em Campo Grande e a outra em Alto Lage. O valor investido, entretanto, não foi informado.

Também está prevista a inclusão de novos cursos, escolhidos de acordo com a necessidade dos setores de comércio, serviços e turismo.

“Em Alto Lage, o Senac comprou a área onde funcionava a antiga fábrica da Coca-Cola. O imóvel será reformado e vai se transformar em uma grande escola para atender os municípios de Cariacica e Viana a partir do próximo ano. Além disso, já terminamos de construir o Senac de Campo Grande, que será inaugurado na quarta-feira (26)”, relatou.

Recentemente, a instituição de ensino adquiriu também uma unidade móvel, para levar qualificação profissional para cidades onde não há unidade do Senac. Segundo Coutinho, os cursos serão voltados para a área da Saúde.

Thiago Chieppe Juffo, diretor comercial da Viação Águia Branca Crédito: Carlos Alberto Silva

Já a Viação Águia Branca deve continuar com a política de investimentos na frota de veículos, para levar ainda mais conforto aos passageiros. O diretor comercial, Thiago Chieppe Juffo, lembrou que a empresa conta com 880 pontos de venda pelo país.

“Os investimentos em tecnologia também estão sendo constantes, principalmente com o objetivo de facilitar a vida dos nossos clientes. Eles podem comprar passagens também pelos canais digitais como aplicativo ou WhatsApp. Sempre no segundo semestre fazemos um planejamento de renovação de frota para os próximos meses, o que deve ocorrer em breve”, avaliou.

A empresa apostou também em oferecer viagens em ônibus semi-leitos em linhas intermunicipais.

Aline Stefanon , presidente da Morar Construtora Crédito: Carlos Alberto Silva

A Morar Construtora deve lançar dois novos empreendimentos até o final de 2024, sendo um na Serra e outro em Vila Velha. Os condomínios, segundo a presidente da empresa, Aline Stefanon, serão no segmento econômico, mas fora da linha Minha Casa Minha Vida. O investimento será na ordem de R$ 200 milhões.

Ao todo, serão gerados 600 empregos no pico das obras, sendo 300 para cada uma delas. As construções devem durar dois anos, conforme ressaltou a executiva.

Brendo Bremenkamp, diretor-executivo da Casa do Serralheiro Crédito: Carlos Alberto Silva

O diretor-executivo Casa do Serralheiro, Brendo Bremenkamp, destacou que este tem sido um ano muito especial para a empresa. Isso porque será inaugurado em breve o parque industrial, em Viana. A planta deve gerar, aproximadamente, 400 vagas de emprego. O investimento é de R$ 40 milhões, no local onde haverá 11 linhas de produção como corte e dobra de vergalhões, calhas, perfilados leves, entre outros produtos.

Ele lembrou ainda que nos próximos dois ou três meses será inaugurada uma loja em Cachoeiro do Itapemirim, com investimento de R$ 5 milhões. “Desta forma, estaremos em todas as regiões do Estado”, comentou.

Carlos Victor Lírio, coordenador de marketing da Politintas Crédito: Carlos Alberto Silva

Com 20 lojas abertas na Grande Vitória, a Politintas tem investido em inovação e tecnologia para melhor atender o cliente, conforme explicou o coordenador de marketing da empresa, Carlos Victor Lírio.

“Cada vez mais a gente investe em ferramentas tecnológicas, tanto para atendimento quanto experiência para o cliente. O consumidor consegue chegar na loja e entender como determinada cor vai ficar na casa dele. Também seguimos investindo firme na qualificação dos funcionários”, finalizou.