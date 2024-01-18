Bizi, banco 100% digital do Banestes, começa a operar segunda-feira (22)

A estratégia passa por, a princípio, oferecer crédito consignado para servidores públicos municipais da ativa ou aposentados. A ideia é espalhar a oferta dos serviços, em velocidade, por meio do Bizi. “Acreditamos que, com o Bizi, podemos impactar positivamente mais pessoas, ultrapassando as fronteiras do Espírito Santo e exportando o que temos de melhor para os servidores, além das melhores taxas”, disse o diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos do Banestes, Marcos Vinicius Montes.

O banco digital vai funcionar via aplicativo e site. Tudo será feito sem agência e papel. A ideia é expandir a atuação, aumentar a produtividade e dar velocidade à instituição estadual no movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário. Outro ponto fundamental é que as regras para uma instituição digital são diferentes das dos bancos tradicionais. Mais flexíveis e menos burocráticas. Concorrer com as fintechs sem estar nesta mesma arena ficaria complicado.