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Financeiro

Bizi, banco 100% digital do Banestes, começa a operar segunda-feira (22)

O Bizi será a ponte para que o Banestes cresça para fora dos limites do Espírito Santo. O lançamento será em São José do Rio Preto, interior de São Paulo

Públicado em 

18 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agência do Banestes em São José do Rio Preto, São Paulo
Agência do Banestes em São José do Rio Preto, São Paulo Crédito: Divulgação/Banestes
O Banestes vai colocar o seu banco 100% digital, batizado de Bizi, para funcionar comercialmente na próxima segunda-feira (22). Trata-se da conclusão de um trabalho iniciado em maio de 2022, quando o banco anunciou ao mercado que iniciaria os estudos para a criação de um negócio digital. O Bizi será a ponte para que o Banestes cresça para fora dos limites do Espírito Santo. Não por acaso o lançamento será no mesmo dia da inauguração de uma agência em São José do Rio Preto, Noroeste do Estado de São Paulo. O banco capixaba é o responsável pela arrecadação da cidade.
A estratégia passa por, a princípio, oferecer crédito consignado para servidores públicos municipais da ativa ou aposentados. A ideia é espalhar a oferta dos serviços, em velocidade, por meio do Bizi. “Acreditamos que, com o Bizi, podemos impactar positivamente mais pessoas, ultrapassando as fronteiras do Espírito Santo e exportando o que temos de melhor para os servidores, além das melhores taxas”, disse o diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos do Banestes, Marcos Vinicius Montes.
Marca do Bizi, banco digital do Banestes
Marca do Bizi, banco digital do Banestes Crédito: Divulgação/Banestes
O banco digital vai funcionar via aplicativo e site. Tudo será feito sem agência e papel. A ideia é expandir a atuação, aumentar a produtividade e dar velocidade à instituição estadual no movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário. Outro ponto fundamental é que as regras para uma instituição digital são diferentes das dos bancos tradicionais. Mais flexíveis e menos burocráticas. Concorrer com as fintechs sem estar nesta mesma arena ficaria complicado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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