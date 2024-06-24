Sines têm quase 4 mil vagas de emprego abertas no ES

Oportunidade para trabalhar como garçom Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.969 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de obra, analista de logística, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, encarregado de obra, instalador reparador de central, operador de caixa, professor de dança, entre outras chances. 190. Há oportunidades para ajudante de obra, analista de logística, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, encarregado de obra, instalador reparador de central, operador de caixa, professor de dança, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 935, das quais 123 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para farmacêutico, motorista, auxiliar de cozinha, torneiro mecânico, técnico em nutrição, operação de caixa, entre outros postos. 935, das quais 123 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para farmacêutico, motorista, auxiliar de cozinha, torneiro mecânico, técnico em nutrição, operação de caixa, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.447. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, atendente do setor de frios e laticínios, carpinteiro, cozinheiro geral, entre outras chances. 1.447. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, atendente do setor de frios e laticínios, carpinteiro, cozinheiro geral, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 342. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de confeitaria, copeiro de restaurante, eletricista, garçom, lavador de pratos, oficial de manutenção predial, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 342. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de confeitaria, copeiro de restaurante, eletricista, garçom, lavador de pratos, oficial de manutenção predial, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 187. Há oportunidades para açougueiro desossador, auxiliar de pedreiro, carpinteiro, encanador, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, pedreiro, repositor de supermercado, serralheiro, entre outras chances. 187. Há oportunidades para açougueiro desossador, auxiliar de pedreiro, carpinteiro, encanador, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, pedreiro, repositor de supermercado, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 354. Há oportunidades para assistente de departamento pessoal, auxiliar de produção, operador de motosserra, eletricista, vigilante, atendente de portaria, entre outras chances. 354. Há oportunidades para assistente de departamento pessoal, auxiliar de produção, operador de motosserra, eletricista, vigilante, atendente de portaria, entre outras chances. Vejas as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 31. Há oportunidades para projetista, soldador, técnico de inspeção de qualidade, repositor de mercadoria, açougueiro, fiscal da área de segurança patrimonial, doméstica, professor de informática, entre outras chances. 31. Há oportunidades para projetista, soldador, técnico de inspeção de qualidade, repositor de mercadoria, açougueiro, fiscal da área de segurança patrimonial, doméstica, professor de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 106. Há oportunidades para agente de pátio, aplicador de resina, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, cobrador de transportes coletivos, controlador de pragas, marceneiro, entre outros postos. 106. Há oportunidades para agente de pátio, aplicador de resina, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, cobrador de transportes coletivos, controlador de pragas, marceneiro, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 114. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, pedreiro, auxiliar de soldagem, pintor de metais em pistola, professor de inglês, entre outras chances. 114. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, pedreiro, auxiliar de soldagem, pintor de metais em pistola, professor de inglês, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 76. Há oportunidades para ajudante civil, ajudante de sinalização, encanador industrial, instalador e reparador de internet, montador de estruturas metálicas, soldador, torneiro mecânico, técnico florestal líder, entre outras chances. 76. Há oportunidades para ajudante civil, ajudante de sinalização, encanador industrial, instalador e reparador de internet, montador de estruturas metálicas, soldador, torneiro mecânico, técnico florestal líder, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 107. Há oportunidades para ajudante de distribuição, ajudante de obras, auxiliar de jardinagem, caseiro, chapista, montador, operador de retroescavadeira, trabalhador rural, supervisor de logística, entre outras chances. 107. Há oportunidades para ajudante de distribuição, ajudante de obras, auxiliar de jardinagem, caseiro, chapista, montador, operador de retroescavadeira, trabalhador rural, supervisor de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 113. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar técnico, babá, bombeiro hidráulico - encanador, caldeireiro especializado, motorista de ônibus, mecânico de motos, entre outras chances. 113. Há oportunidades para ajudante de elétrica, auxiliar técnico, babá, bombeiro hidráulico - encanador, caldeireiro especializado, motorista de ônibus, mecânico de motos, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 170. Há oportunidades para servente, agente de transformação digital, caixa, costureira, garçom, mecânico de equipamentos móveis, conservador de ferrovias, entre outras chances. : 170. Há oportunidades para servente, agente de transformação digital, caixa, costureira, garçom, mecânico de equipamentos móveis, conservador de ferrovias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 52. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, costureira, encarregado florestal, pedreiro, entre outras chances. 52. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, costureira, encarregado florestal, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.