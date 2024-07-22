Confira as 5.588 vagas de emprego e estágio abertas no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.588 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para trabalhar como camareira no Espírito Santo Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 274. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, armador de ferragens na construção civil, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista, merendeiro, operador de caixa, recepcionista atendente, técnico mecânico, entre outras chances. 274. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, armador de ferragens na construção civil, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista, merendeiro, operador de caixa, recepcionista atendente, técnico mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 866, das quais 215 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista carreteiro, operador logístico, padeiro, auxiliar de serviços gerais, encarregado de limpeza, estoquista, eletricista pleno, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidade de trabalho com carteira assinada para profissionais de todos os níveis de escolaridade Tamanho do arquivo: 121kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD em Cariacica Postos para ajudante de motorista, auxiliar de câmara fria, auxiliar de logística, carpinteiro, armador, entre outras chances. Tamanho do arquivo: 121kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.131. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de eletricista, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de logística, barman, caldeireiro instalador, confeiteiro, fiscal de loja, entre outras chances. 2.131. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de eletricista, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de logística, barman, caldeireiro instalador, confeiteiro, fiscal de loja, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 435. Há oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, balconista, consultor de vendas, frentista, motorista entregador, operador de caixa, repositor de mercadorias, técnico de edificações, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 435. Há oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, balconista, consultor de vendas, frentista, motorista entregador, operador de caixa, repositor de mercadorias, técnico de edificações, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 467. Há oportunidades para armador de ferragens, auxiliar de logística, carpinteiro, carregador, consultor de vendas, eletricista, encanador, instalador-reparador de rendas, instrumentista, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de empilhadeira, entre outras chances. 467. Há oportunidades para armador de ferragens, auxiliar de logística, carpinteiro, carregador, consultor de vendas, eletricista, encanador, instalador-reparador de rendas, instrumentista, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 108. Há oportunidades para operador de mini pá, operador de munck, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator agrícola, motorista B, contador, comprador, assistente de faturamento, soldador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 108. Há oportunidades para operador de mini pá, operador de munck, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator agrícola, motorista B, contador, comprador, assistente de faturamento, soldador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 353. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de motorista, resinador, aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, borracheiro, coletor de materiais recicláveis, costureira, mestre obras, entre outros postos. 353. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de motorista, resinador, aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, borracheiro, coletor de materiais recicláveis, costureira, mestre obras, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 135. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de faturamento, camareira de hotel, conferente de carga e descarga, mecânico de manutenção de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 378. Há oportunidades para analista de departamento pessoal, analista financeiro, auxiliar administrativo, desenhista projetista, auxiliar de serviços gerais, lavador de veículos, empregada doméstica, padeiro, entre outras chances. 378. Há oportunidades para analista de departamento pessoal, analista financeiro, auxiliar administrativo, desenhista projetista, auxiliar de serviços gerais, lavador de veículos, empregada doméstica, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 163. Há oportunidades para analista contábil, auxiliar de operações logísticas, conferente, oficial pleno, operador de escavadeira, operador de máquinas fixas, técnico em manutenção elétrica, tratorista agrícola, entre outras chances. 163. Há oportunidades para analista contábil, auxiliar de operações logísticas, conferente, oficial pleno, operador de escavadeira, operador de máquinas fixas, técnico em manutenção elétrica, tratorista agrícola, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 140. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar técnico, atendente, bombeiro hidráulico, camareira, caseiro, eletricista, mecânico de manutenção, motorista de ônibus, operador de circuito interno, recepcionista, soldador, entre outras chances 140. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar técnico, atendente, bombeiro hidráulico, camareira, caseiro, eletricista, mecânico de manutenção, motorista de ônibus, operador de circuito interno, recepcionista, soldador, entre outras chances . Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 50. Há oportunidades para açougueiro, estoquista, motorista entregador, projetista, operador de caixa, auxiliar de produção, professor de espanhol, entre outras chances. 50. Há oportunidades para açougueiro, estoquista, motorista entregador, projetista, operador de caixa, auxiliar de produção, professor de espanhol, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 54.Há oportunidades para almoxarife, açougueiro, agente de microcrédito rural, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, armador de ferros, auxiliar de inspeção de qualidade, babá, caixa de loja, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 54.Há oportunidades para almoxarife, açougueiro, agente de microcrédito rural, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, armador de ferros, auxiliar de inspeção de qualidade, babá, caixa de loja, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.