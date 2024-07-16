Instituto abre 197 vagas de emprego na área da Saúde no ES

Oportunidade para cuidador de idosos Crédito: Freepik

O Instituto Vida e Saúde (Invisa) está com inscrições para o processo seletivo que visa contratar 197 profissionais de níveis fundamental e médio. As contratações serão feitas em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).

Os profissionais vão trabalhar nas residências terapêuticas do Estado e serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As chances são para Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Cuidador de idosos

Vagas: 148.

148. Requisito: ensino médio completo.

ensino médio completo. Salário: R$ 1.528

R$ 1.528 Carga horária: 12X36.

Auxiliar de serviços gerais

Vagas: 49.

49. Requisito: ensino fundamental completo.

ensino fundamental completo. Salário: R$ 1.412

R$ 1.412 Carga horária: 12X36

[email protected]. É necessário informar o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de julho, pelo e-mail. É necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

Os candidatos devem enviar cópia legível em formato PDF de todos os documentos comprobatórios:

Currículo atualizado com foto;

Diploma de formação acadêmica (Todos os diplomas deverão ser devidamente registrados e fornecidos por instituição de nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC); quando obrigatório;

Registro no Conselho de Classe, quando obrigatório;

Atestado de antecedentes criminais válida e atualizada (Polícia Civil ES);

Termo de Consentimento para Colheita e Arquivamento de Dados Pessoais – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Os participantes considerados aptos serão convocados para a Fase de Avaliação Profissional por meio do e-mail cadastrado no currículo, contendo data, horário e local. A etapa contará com redação e entrevista.

Atribuições do cargo

CUIDADOR DE IDOSOS:

Acompanhar e auxiliar o morador no cuidado de si, fazendo por ele somente as atividades que porventura não consiga executar com total autonomia em atividades da vida diária, tais como: higiene corporal - banho, corte de unhas, higiene bucal, etc., levar para cortar os cabelos, dentre outros;

Administrar os medicamentos usados pelos moradores;

Acompanhar os moradores nas atividades cotidianas (ir a banco, mercado, padaria) andar pelo bairro, dentre outras;

Contribuir com o auxiliar de serviços gerais, e na ausência deste no turno noturno, na limpeza e organização de situações em que envolver o morador;

Participar de treinamentos e capacitações com abordagem a temas relacionados à atuação do profissional de saúde mental.