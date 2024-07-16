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Inscrições abertas

Instituto abre 197 vagas de emprego na área da Saúde no ES

São 148 postos para cuidador e 49 para auxiliar de serviços gerais; interessados precisam ter o ensino médio e fundamental, respectivamente
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jul 2024 às 15:04

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 15:04

Oportunidade para cuidador de idosos
Oportunidade para cuidador de idosos Crédito: Freepik
O Instituto Vida e Saúde (Invisa) está com inscrições para o processo seletivo que visa contratar 197 profissionais de níveis fundamental e médio. As contratações serão feitas em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).
Os profissionais vão trabalhar nas residências terapêuticas do Estado e serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As chances são para Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
  • Cuidador de idosos
  • Vagas: 148. 
  • Requisito: ensino médio completo. 
  • Salário: R$ 1.528
  • Carga horária: 12X36. 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Vagas: 49.
  • Requisito: ensino fundamental completo. 
  • Salário: R$ 1.412
  • Carga horária: 12X36 
Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de julho, pelo e-mail [email protected]. É necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.
Os candidatos devem enviar cópia legível em formato PDF de todos os documentos comprobatórios:
  • Currículo atualizado com foto;
  • Diploma de formação acadêmica (Todos os diplomas deverão ser devidamente registrados e fornecidos por instituição de nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC); quando obrigatório;
  • Registro no Conselho de Classe, quando obrigatório;
  • Atestado de antecedentes criminais válida e atualizada (Polícia Civil ES);
  • Termo de Consentimento para Colheita e Arquivamento de Dados Pessoais – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
Os participantes considerados aptos serão convocados para a Fase de Avaliação Profissional por meio do e-mail cadastrado no currículo, contendo data, horário e local. A etapa contará com redação e entrevista.
Para mais informações, clique aqui. 

Atribuições do cargo

  • CUIDADOR DE IDOSOS: 
  • Acompanhar e auxiliar o morador no cuidado de si, fazendo por ele somente as atividades que porventura não consiga executar com total autonomia em atividades da vida diária, tais como: higiene corporal - banho, corte de unhas, higiene bucal, etc., levar para cortar os cabelos, dentre outros; 
  • Administrar os medicamentos usados pelos moradores; 
  • Acompanhar os moradores nas atividades cotidianas (ir a banco, mercado, padaria) andar pelo bairro, dentre outras; 
  • Contribuir com o auxiliar de serviços gerais, e na ausência deste no turno noturno, na limpeza e organização de situações em que envolver o morador; 
  • Participar de treinamentos e capacitações com abordagem a temas relacionados à atuação do profissional de saúde mental.
  • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:
  • Preparar todas as refeições (Desjejum, Colação, Almoço, Lanche, Jantar, Ceia); 
  • Organizar, limpar e manter limpas os SRTs; 
  • Participar de treinamentos e capacitações com abordagem a temas relacionados à atuação do profissional de saúde mental.

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