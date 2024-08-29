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Oportunidades

Supermercado, kilão e padaria abrem 432 vagas de emprego no ES

Há chances para cargos como operador de caixa, açougueiro, ajudante de confeitaria, balconista, motorista, encarregado de loja, repositor de mercadoria e pizzaiolo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 ago 2024 às 12:08

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 12:08

Carrinho de compras em supermercado
Carrinho de compras em supermercado Crédito: Divulgação
Supermercados, padarias e até um kilão estão com 432 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Há chances para cargos como operador de caixa, açougueiro, ajudante de confeitaria e repositor.
Para participar, é necessário enviar o currículo ou fazer o cadastro, conforme o modelo de atendimento de cada empresa.

Confira as vagas e como se inscrever

HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro. 
Vagas: 6. As oportunidades são para quem tem idade a partir de 18 anos, ensino médio, entre outros requisitos. 
  • Açougueiro
  • Empacotador
  • Manipulador de alimentos
  • Operador de caixa e delivery
  • Operador de lanchonete
  • Operador de loja
PADARIA MONZA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa
Vagas: 17. As oportunidades são para trabalhar na Serra e Vitória
  • Ajudante de confeitaria (2)
  • Auxiliar de conservação (3)
  • Balconista (10)
PADARIA MONTE LÍBANO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99293-1821.
Vagas: 110, distribuídas por lojas de Vila Velha e Vitória.
  • Ajudante de produção
  • Auxiliar de escritório
  • Auxiliar de frente de loja
  • Encarregado de loja
  • Fiscal de caixa
  • Forneiro
  • Motorista
GRUPO COUTINHO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
Vagas: 134. O dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem tem chances para trabalhar em Viana, Serra, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Vitória e Cariacica. 
  • Açougueiro - Câmara
  • Ajudante de depósito
  • Ajudante de entrega
  • Ajudante de padeiro 
  • Assistente de almoxarifado
  • Assistente de automação
  • Atendente de e-commerce
  • Atendente de lanchonete
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de estacionamento
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de padaria
  • Auxiliar de padeiro
  • Balconista de frios
  • Consultor de vinhos
  • Cozinheiro
  • Embalador PCD
  • Estagiário apoio administrativo
  • Estagiário de dados
  • Estagiário em gestão social
  • Fiscal de salão
  • Motorista
  • Operador de caixa
  • Operador de frios
  • Padeiro
  • Repositor
  • Repositor de mercadorias
CARONE
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
Vagas: oportunidades para trabalhar nas lojas da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem.
  • Auxiliar de encarregado de recebimento de mercadoria
  • Auxiliar de encarregado perecíveis
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de logística e-commerce
  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar de padaria confeitaria
  • Auxiliar de padeiro
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Auxiliar de precificação
  • Auxiliar de rotisseria
  • Balconista de padaria
  • Balconista de padaria câmara
  • Balconista de perecíveis
  • Balconista padaria
  • Balconista perecíveis
  • Conferente
  • Coordenador de gerenciamento de categoria
  • Cozinheiro rotisseria
  • Embalador
  • Encarregado de recebimento de mercadorias
  • Encarregado frente de loja
  • Escola de capacitação -padaria
  • Estágio em supply chain
  • Fiscal de caixa
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Forneiro
  • Gerente de supermercado
  • Nutricionista de qualidade
  • Operador atacarejo caixa
  • Operador atacarejo padaria
  • Operador atacarejo perecíveis
  • Operador de caixa
  • Operador de carrinhos
  • Operador de carrinhos estacionamento
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de mercearia
  • Padeiro
  • Pizzaiolo
  • Promotor de vendas
  • Recepcionista de atendimento
  • Repositor de câmara fria
  • Repositor de mercearia
  • Repositor de perecíveis
  • Repositor de vinhos
  • Repositor pcd
CARREFOUR
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
Vagas: 126. Os donos das marcas Carrefour, Atacadão e Sam’s Club tem oportunidades na Grande Vitória. 
  • Agente comercial de cartões
  • Auxiliar administrativo membership
  • Auxiliar de armazém
  • Auxiliar de armazém pcd
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de perecíveis
  • Caixa
  • Caixa posto
  • Conferente
  • Empacotador
  • Fiscal de loja
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Frentista
  • Gerenciador posto
  • Operador comercial cartões
  • Operador de caixa
  • Operador de cartões
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de loja
  • Operador de Loja Caixa-Sam's Vitória
  • Operador de loja pcd
  • Operador de transpalete
  • Promotor de vendas
  • Repositor
  • Repositor de frios
  • Repositor de padaria
  • Representante novos negócios
  • Vendedor
  • Vendedor frentista
ASSAÍ
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa
Vagas: 28, distribuídas pelas lojas de Vitória e Serra.
  • Açougueiro
  • Aprendiz operador de caixa
  • Atendente cafeteria e padaria
  • Atendente de produtos serviços financeiros
  • Auxiliar açougue
  • Chefe de RH 
  • Empacotador
  • Operador(a) de caixa 
  • Operador (a) de loja perecíveis
  • Operador(a) de loja
CANGURU SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
Vagas: 11, para as lojas da Serra
  • Açougueiro
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de recebimento fiscal
  • Balconista de padaria
  • Embalador
  • Encarregado de mercearia
  • Encarregado de frente de loja
  • Operador de caixa
  • Repositor
  • Repositor de hortifruti
  • Repositor de frios
PERIM SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: 11, para a loja de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.
  • Açougueiro
  • Ajudante de carga/descarga
  • Ajudante de depósito
  • Atendente de padaria
  • Auxiliar de cozinheira
  • Auxiliar padaria
  • Embalador de compras
  • Embalador
  • Fiscal de loja
  • Operador de caixa
  • Repositor de FLV
  • Repositor de mercadoria
  • Repositor salsicharia
  • Separador de mercadoria

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