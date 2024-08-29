Supermercado, kilão e padaria abrem 432 vagas de emprego no ES

Supermercados, padarias e até um kilão estão com 432 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Há chances para cargos como operador de caixa, açougueiro, ajudante de confeitaria e repositor.
Para participar, é necessário enviar o currículo ou fazer o cadastro, conforme o modelo de atendimento de cada empresa.
Confira as vagas e como se inscrever
HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro.
Vagas: 6. As oportunidades são para quem tem idade a partir de 18 anos, ensino médio, entre outros requisitos.
- Açougueiro
- Empacotador
- Manipulador de alimentos
- Operador de caixa e delivery
- Operador de lanchonete
- Operador de loja
PADARIA MONZA
Vagas: 17. As oportunidades são para trabalhar na Serra e Vitória
- Ajudante de confeitaria (2)
- Auxiliar de conservação (3)
- Balconista (10)
PADARIA MONTE LÍBANO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99293-1821.
Vagas: 110, distribuídas por lojas de Vila Velha e Vitória.
- Ajudante de produção
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de frente de loja
- Encarregado de loja
- Fiscal de caixa
- Forneiro
- Motorista
GRUPO COUTINHO
Vagas: 134. O dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem tem chances para trabalhar em Viana, Serra, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Vitória e Cariacica.
- Açougueiro - Câmara
- Ajudante de depósito
- Ajudante de entrega
- Ajudante de padeiro
- Assistente de almoxarifado
- Assistente de automação
- Atendente de e-commerce
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de estacionamento
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de padeiro
- Balconista de frios
- Consultor de vinhos
- Cozinheiro
- Embalador PCD
- Estagiário apoio administrativo
- Estagiário de dados
- Estagiário em gestão social
- Fiscal de salão
- Motorista
- Operador de caixa
- Operador de frios
- Padeiro
- Repositor
- Repositor de mercadorias
CARONE
Vagas: oportunidades para trabalhar nas lojas da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem.
- Auxiliar de encarregado de recebimento de mercadoria
- Auxiliar de encarregado perecíveis
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de logística e-commerce
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de padaria confeitaria
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de pizzaiolo
- Auxiliar de precificação
- Auxiliar de rotisseria
- Balconista de padaria
- Balconista de padaria câmara
- Balconista de perecíveis
- Balconista padaria
- Balconista perecíveis
- Conferente
- Coordenador de gerenciamento de categoria
- Cozinheiro rotisseria
- Embalador
- Encarregado de recebimento de mercadorias
- Encarregado frente de loja
- Escola de capacitação -padaria
- Estágio em supply chain
- Fiscal de caixa
- Fiscal de controle patrimonial
- Forneiro
- Gerente de supermercado
- Nutricionista de qualidade
- Operador atacarejo caixa
- Operador atacarejo padaria
- Operador atacarejo perecíveis
- Operador de caixa
- Operador de carrinhos
- Operador de carrinhos estacionamento
- Operador de empilhadeira
- Operador de mercearia
- Padeiro
- Pizzaiolo
- Promotor de vendas
- Recepcionista de atendimento
- Repositor de câmara fria
- Repositor de mercearia
- Repositor de perecíveis
- Repositor de vinhos
- Repositor pcd
CARREFOUR
Vagas: 126. Os donos das marcas Carrefour, Atacadão e Sam’s Club tem oportunidades na Grande Vitória.
- Agente comercial de cartões
- Auxiliar administrativo membership
- Auxiliar de armazém
- Auxiliar de armazém pcd
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de perecíveis
- Caixa
- Caixa posto
- Conferente
- Empacotador
- Fiscal de loja
- Fiscal de prevenção de perdas
- Frentista
- Gerenciador posto
- Operador comercial cartões
- Operador de caixa
- Operador de cartões
- Operador de empilhadeira
- Operador de loja
- Operador de Loja Caixa-Sam's Vitória
- Operador de loja pcd
- Operador de transpalete
- Promotor de vendas
- Repositor
- Repositor de frios
- Repositor de padaria
- Representante novos negócios
- Vendedor
- Vendedor frentista
ASSAÍ
Vagas: 28, distribuídas pelas lojas de Vitória e Serra.
- Açougueiro
- Aprendiz operador de caixa
- Atendente cafeteria e padaria
- Atendente de produtos serviços financeiros
- Auxiliar açougue
- Chefe de RH
- Empacotador
- Operador(a) de caixa
- Operador (a) de loja perecíveis
- Operador(a) de loja
CANGURU SUPERMERCADOS
Vagas: 11, para as lojas da Serra
- Açougueiro
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de recebimento fiscal
- Balconista de padaria
- Embalador
- Encarregado de mercearia
- Encarregado de frente de loja
- Operador de caixa
- Repositor
- Repositor de hortifruti
- Repositor de frios
PERIM SUPERMERCADOS
Vagas: 11, para a loja de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.
- Açougueiro
- Ajudante de carga/descarga
- Ajudante de depósito
- Atendente de padaria
- Auxiliar de cozinheira
- Auxiliar padaria
- Embalador de compras
- Embalador
- Fiscal de loja
- Operador de caixa
- Repositor de FLV
- Repositor de mercadoria
- Repositor salsicharia
- Separador de mercadoria