Extrabom abre 120 vagas de emprego em nova loja no ES

Também é possível se candidatar presencialmente. Para isso, basta ir até o Extrabom, localizado no Extracenter de Viana, no acesso a Marcílio de Noronha, de segunda à sexta, das 9h às 16h. O atendimento ocorre até o dia 9 de setembro. No local, a empresa realiza entrevistas sem agendamento, sendo necessário comparecer apenas com o documento de identidade.