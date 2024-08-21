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Viana

Extrabom abre 120 vagas de emprego em nova loja no ES

Interessados podem fazer o cadastro pela internet ou presencialmente; há chances para açougueiro, auxiliar de limpeza, cozinheiro, embalador, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 ago 2024 às 10:12

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 10:12

A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por uma reforma e agora está mais ampla e completa
A loja de Goiabeiras do Extrabom passou por reforma Crédito: Extrabom/Divulgação
O Extrabom Supermercados está com 120 vagas de emprego abertas para a nova loja que será inaugurada na Grande Vitória. O empreendimento vai funcionar no bairro Nova Bethânia, em Viana, a partir da segunda quinzena de outubro.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Açougueiro
  • Auxiliar de padeiro
  • Auxiliar de limpeza
  • Ajudante de entregas
  • Ajudante de depósito
  • Balconista de frios
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Operador de caixa
  • Repositor de mercadorias
De acordo com informações da rede supermercadistas, algumas vagas são para atuar no modelo de escala 12x36.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.grupocoutinho.com, se candidatando no link “vagas nova loja – Nova Bethânia.
Também é possível se candidatar presencialmente. Para isso, basta ir até o Extrabom, localizado no Extracenter de Viana, no acesso a Marcílio de Noronha, de segunda à sexta, das 9h às 16h. O atendimento ocorre até o dia 9 de setembro. No local, a empresa realiza entrevistas sem agendamento, sendo necessário comparecer apenas com o documento de identidade.
Com a nova loja de Viana, o Grupo Coutinho passará a contar com 48 lojas no Espírito Santo, operando em nove cidades. O plano estratégico do grupo empresarial prevê ter 60 unidades até 2028.

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