Extrabom abre 120 vagas de emprego em nova loja no ES

As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Açougueiro
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de limpeza
- Ajudante de entregas
- Ajudante de depósito
- Balconista de frios
- Cozinheiro
- Embalador
- Operador de caixa
- Repositor de mercadorias
De acordo com informações da rede supermercadistas, algumas vagas são para atuar no modelo de escala 12x36.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.grupocoutinho.com, se candidatando no link “vagas nova loja – Nova Bethânia.
Também é possível se candidatar presencialmente. Para isso, basta ir até o Extrabom, localizado no Extracenter de Viana, no acesso a Marcílio de Noronha, de segunda à sexta, das 9h às 16h. O atendimento ocorre até o dia 9 de setembro. No local, a empresa realiza entrevistas sem agendamento, sendo necessário comparecer apenas com o documento de identidade.
Com a nova loja de Viana, o Grupo Coutinho passará a contar com 48 lojas no Espírito Santo, operando em nove cidades. O plano estratégico do grupo empresarial prevê ter 60 unidades até 2028.