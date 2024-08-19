Quase 3.800 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Oportunidades de trabalho na construção civil Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.799 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas por cidade

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 135 Há oportunidades para ajudante de eletricista, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, atendente de balcão, assistente administrativo, bombeiro hidráulico, técnico de manutenção industrial, entre outras chances. 135 Há oportunidades para ajudante de eletricista, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, atendente de balcão, assistente administrativo, bombeiro hidráulico, técnico de manutenção industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 739, das quais 142 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, auxiliar contábil, serralheiro, auxiliar operacional, arrumador de cargas, operador de máquinas, ajudante de pátio, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Há oportunidades para recepcionista, auxiliar contábil, serralheiro, auxiliar operacional, arrumador de cargas, operador de máquinas, entre outros postos Tamanho do arquivo: 109kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidades para operador de bomba concreto, axiliar de compras, oficial pleno, pedreiro, agente de limpeza, entre outros postos. Tamanho do arquivo: 83kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.324. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, carpinteiro, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. 1.324. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, carpinteiro, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 477. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, fiel de depósito, montador de equipamentos eletrônicos, motofretista, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 477. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, fiel de depósito, montador de equipamentos eletrônicos, motofretista, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 211. Há oportunidades para auxiliar de produção, balconista, dedetizador, embalador, operador de caixa, pedreiro, pizzaiolo, repositor de supermercado, servente de obras, supervisor administrativo, técnico de edificações, entre outras chances. 211. Há oportunidades para auxiliar de produção, balconista, dedetizador, embalador, operador de caixa, pedreiro, pizzaiolo, repositor de supermercado, servente de obras, supervisor administrativo, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 26. Há oportunidades para motorista entregador, supervisor alpinista N3, servente de limpeza, atendente de padaria, entre outras chances. 26. Há oportunidades para motorista entregador, supervisor alpinista N3, servente de limpeza, atendente de padaria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 140. Há oportunidades para agente de pátio, analista de sistemas, aplicador em resinas em pisos, atendente de marketing, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, ensacador, entre outros postos. 140. Há oportunidades para agente de pátio, analista de sistemas, aplicador em resinas em pisos, atendente de marketing, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, ensacador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 179. Há oportunidades para analista de controle de qualidade, atendente balconista, auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações de veículos, jardineiro, entre outras chances. 179. Há oportunidades para analista de controle de qualidade, atendente balconista, auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações de veículos, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 101. Há oportunidades para ajudante de cozinha, analista comercial, assistente de produção, carpinteiro, cobrador de ônibus, instalador e reparador de internet, montador de andaimes, soldador, técnico em edificações, entre outras chances. 101. Há oportunidades para ajudante de cozinha, analista comercial, assistente de produção, carpinteiro, cobrador de ônibus, instalador e reparador de internet, montador de andaimes, soldador, técnico em edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 183. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, analista contábil, camareira, expedidor de mercadoria,instalador de internet, operador logístico, servente de obras, soldador, tratorista, entre outras chances. 183. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, analista contábil, camareira, expedidor de mercadoria,instalador de internet, operador logístico, servente de obras, soldador, tratorista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 145. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar mecânico de ar condicionado, auxiliar de vendas, bombeiro hidráulico, caseiro, caldeireiro especializado, cozinheiro, montador especializado, motorista de ônibus, entre outras chances. 145. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar mecânico de ar condicionado, auxiliar de vendas, bombeiro hidráulico, caseiro, caldeireiro especializado, cozinheiro, montador especializado, motorista de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha, professor de espanhol, servente de obras, entre outras chances. 47. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha, professor de espanhol, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 28.Há oportunidades para administrador de TI, acabador de granito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, caixa de loja, eletricista, eletrotécnico, motorista de caminhão munck, passadeira, entre outras chances. 28.Há oportunidades para administrador de TI, acabador de granito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, caixa de loja, eletricista, eletrotécnico, motorista de caminhão munck, passadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.