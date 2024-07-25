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Assaí Atacadista anuncia mais de 50 vagas de emprego no ES

O maior volume de vagas está disponível para os cargos de operador de loja e operador de caixa. Veja como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jul 2024 às 14:44

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 14:44

Loja do Assaí Atacadista, na Fernando Ferrari, em Vitória
Loja do Assaí Atacadista, na Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Abdo Filho
O Assaí Atacadista está com 57 vagas de emprego abertas no Espírito Santo, com oportunidades nas duas lojas da rede no Estado, em Vitória e na Serra. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.
Para participar, é necessário ter 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).
O maior volume de vagas está disponível para os cargos de operador de loja e operador de caixa.
Os interessados podem se inscrever na página de carreira da empresa. Para identificar o local do trabalho, o candidato pode utilizar o filtro disponível na página. O interessado deve informar o CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.
A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e conta com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Confira as vagas

SERRA
  • Açougueiro(a)
  • Aprendiz operador de caixa
  • Atendente cafeteria e padaria
  • Atendente de loja
  • Auxiliar de cozinha refeitório
  • Auxiliar RH
  • Chefe de RH 
  • Jovem Aprendiz
  • Operador(a) de caixa
  • Operador(a) de empilhadeira
  • Operador(a) de loja
  • Operador(a) de televendas
  • Padeiro(a)
VITÓRIA
  • Açougueiro(a)
  • Aprendiz operador de caixa
  • Atendente de loja
  • Auxiliar de açougue
  • Chefe de RH
  • Chefe de seção 
  • Empacotador(a)
  • Jovem aprendiz
  • Operador(a) de caixa

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