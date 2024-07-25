Assaí Atacadista anuncia mais de 50 vagas de emprego no ES

O Assaí Atacadista está com 57 vagas de emprego abertas no Espírito Santo, com oportunidades nas duas lojas da rede no Estado, em Vitória e na Serra. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.
Para participar, é necessário ter 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).
O maior volume de vagas está disponível para os cargos de operador de loja e operador de caixa.
Os interessados podem se inscrever na página de carreira da empresa. Para identificar o local do trabalho, o candidato pode utilizar o filtro disponível na página. O interessado deve informar o CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.
A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e conta com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.
Confira as vagas
SERRA
- Açougueiro(a)
- Aprendiz operador de caixa
- Atendente cafeteria e padaria
- Atendente de loja
- Auxiliar de cozinha refeitório
- Auxiliar RH
- Chefe de RH
- Jovem Aprendiz
- Operador(a) de caixa
- Operador(a) de empilhadeira
- Operador(a) de loja
- Operador(a) de televendas
- Padeiro(a)
VITÓRIA
- Açougueiro(a)
- Aprendiz operador de caixa
- Atendente de loja
- Auxiliar de açougue
- Chefe de RH
- Chefe de seção
- Empacotador(a)
- Jovem aprendiz
- Operador(a) de caixa