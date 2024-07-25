Assaí Atacadista anuncia mais de 50 vagas de emprego no ES

Loja do Assaí Atacadista, na Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Abdo Filho

O Assaí Atacadista está com 57 vagas de emprego abertas no Espírito Santo, com oportunidades nas duas lojas da rede no Estado, em Vitória e na Serra. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Para participar, é necessário ter 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

O maior volume de vagas está disponível para os cargos de operador de loja e operador de caixa.

Os interessados podem se inscrever na página de carreira da empresa . Para identificar o local do trabalho, o candidato pode utilizar o filtro disponível na página. O interessado deve informar o CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e conta com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Confira as vagas

SERRA

Açougueiro(a)

Aprendiz operador de caixa

Atendente cafeteria e padaria

Atendente de loja

Auxiliar de cozinha refeitório

Auxiliar RH

Chefe de RH

Jovem Aprendiz

Operador(a) de caixa

Operador(a) de empilhadeira

Operador(a) de loja

Operador(a) de televendas

Padeiro(a)

VITÓRIA