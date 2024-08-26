Confira as mais de 3 mil vagas de emprego abertas no ES

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.749 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 126. Há oportunidades para almoxarife, atendente de loja, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumin, instalador de painéis, pedreiro, serralheiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. 126. Há oportunidades para almoxarife, atendente de loja, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumin, instalador de painéis, pedreiro, serralheiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 703, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de pizzaria, ajudante de montagem, auxiliar de manutenção, técnico mecânica em refrigeração, motorista, analista de planejamento e controle operacional, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica Há oportunidades para auxiliar de pizzaria, ajudante de montagem, auxiliar de manutenção, técnico mecânico em refrigeração, motorista, analista de planejamento e controle operacional, entre outros postos. Tamanho do arquivo: 85kb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD na Agência do Trabalhador de Cariacica 86 oportunidades voltadas para pessoas com deficiênica. Tamanho do arquivo: 114kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.298. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de setor frios e laticínios, carpinteiro, embalador, frentista, entre outras chances. 1.298. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de setor frios e laticínios, carpinteiro, embalador, frentista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 439. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, embalador, forneiro de padaria, operador de empilhadeira, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. : 439. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, embalador, forneiro de padaria, operador de empilhadeira, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 324. Há oportunidades para ajudante de obras, aplicador de adesivos, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, balconista, inspetor técnico de qualidade, monitor de sistemas de segurança, montador de bicicleta, entre outras chances. 324. Há oportunidades para ajudante de obras, aplicador de adesivos, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, balconista, inspetor técnico de qualidade, monitor de sistemas de segurança, montador de bicicleta, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 44. Há oportunidades para supervisor de contrato, auxiliar de limpeza, recepcionista/ atendente, analista de projetos, ajudante prático, entre outras chances. 44. Há oportunidades para supervisor de contrato, auxiliar de limpeza, recepcionista/ atendente, analista de projetos, ajudante prático, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 124. Há oportunidades para agente de pátio, analista de sistemas, aplicador de resinas em pisos, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, instalador e reparador de internet, mecânico eletricista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outros postos. 124. Há oportunidades para agente de pátio, analista de sistemas, aplicador de resinas em pisos, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, instalador e reparador de internet, mecânico eletricista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 149. Há oportunidades para analista de controle de qualidade, atendente de farmácia, marceneiro, auxiliar de escritório, cozinheiro de restaurante, engenheiro agrícola, estoquista, entre outras chances. 149. Há oportunidades para analista de controle de qualidade, atendente de farmácia, marceneiro, auxiliar de escritório, cozinheiro de restaurante, engenheiro agrícola, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 96 Há oportunidades para ajudante de cozinha, almoxarife, analista comercial, caldeireiro escalador, carpinteiro, eletricista, pedreiro, soldador, técnico de enfermagem do trabalho, vendedor, entre outras chances. 96 Há oportunidades para ajudante de cozinha, almoxarife, analista comercial, caldeireiro escalador, carpinteiro, eletricista, pedreiro, soldador, técnico de enfermagem do trabalho, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 147. Há oportunidades para assistente financeiro, atendente de restaurante, auxiliar de depósito, auxiliar de linha de produção, costureira em geral, gestor técnico operacional, inspetor de monitoramento, entre outras chances. 147. Há oportunidades para assistente financeiro, atendente de restaurante, auxiliar de depósito, auxiliar de linha de produção, costureira em geral, gestor técnico operacional, inspetor de monitoramento, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 152. Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, auxiliar de produção, atendente, caseiro, eletricista, jardineiro, mecânico de suspensão, operador de empilhadeira, soldador, preparador de máquinas e equipamentos, entre outras chances. 152. Há oportunidades para agente funerário, analista administrativo, auxiliar de produção, atendente, caseiro, eletricista, jardineiro, mecânico de suspensão, operador de empilhadeira, soldador, preparador de máquinas e equipamentos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 46. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de linha de produção, servente de obras, entre outras chances. 46. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de linha de produção, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 31.Há oportunidades para administrador de TI, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, atendente do setor de frios e laticínios, consultor de vendas, costureira, empacotador, estoquista, entre outras chances. 31.Há oportunidades para administrador de TI, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, atendente do setor de frios e laticínios, consultor de vendas, costureira, empacotador, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.