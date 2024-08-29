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Vitória e Vila Velha

Padaria Monte Líbano abre 110 vagas de emprego na Grande Vitória

Os postos são para ajudante de produção, encarregado de loja, fiscal de caixa, motorista, entre outras chances; veja como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 ago 2024 às 14:45

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 14:45

Padaria Monte Líbano, na Praia do Canto
Padaria Monte Líbano, na Praia do Canto Crédito: Divulgação
A rede de padarias Monte Líbano está com 110 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Os postos são para ajudante de produção, encarregado de loja, fiscal de caixa, motorista, entre outras chances.
Além do salário, a empresa oferece seguro de vida, plano de saúde, vale-alimentação, entre outros benefícios. A rede tem ainda um programa de desenvolvimento para que o colaborador possa se aprimorar tanto para se manter na empresa quanto para o mercado.
A Monte Líbano tem sete lojas, distribuídas por Vitória e Vila Velha. Até o final do ano, está prevista a abertura de mais uma unidade na Capital.
SERVIÇO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99293-1821.
Vagas: 110
  • Ajudante de produção
  • Auxiliar de escritório
  • Auxiliar de frente de loja
  • Encarregado de loja
  • Fiscal de caixa
  • Forneiro
  • Motorista
Padaria Monte Líbano abre 110 vagas de emprego na Grande Vitória

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