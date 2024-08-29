A rede de padarias Monte Líbano está com 110 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Os postos são para ajudante de produção, encarregado de loja, fiscal de caixa, motorista, entre outras chances.
Além do salário, a empresa oferece seguro de vida, plano de saúde, vale-alimentação, entre outros benefícios. A rede tem ainda um programa de desenvolvimento para que o colaborador possa se aprimorar tanto para se manter na empresa quanto para o mercado.
A Monte Líbano tem sete lojas, distribuídas por Vitória e Vila Velha. Até o final do ano, está prevista a abertura de mais uma unidade na Capital.
SERVIÇO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99293-1821.
Vagas: 110
- Ajudante de produção
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de frente de loja
- Encarregado de loja
- Fiscal de caixa
- Forneiro
- Motorista
Padaria Monte Líbano abre 110 vagas de emprego na Grande Vitória