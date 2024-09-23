Empresa de aço inicia obra de fábrica que vai gerar até 900 empregos no ES

De acordo com o governo do Estado, a unidade terá como objetivo ampliar a capacidade de produção e distribuição de chapas, bobinas, tubos e perfis de aço, atendendo setores como metalmecânico, construção civil, automotivo e agroindústria. Indústria de aço com mais de 40 anos de mercado no Brasil, a Sampaio tem mais de 200 mil toneladas de capacidade produtiva anual e possibilidade de armazenar mais de 50 mil toneladas de bobina.