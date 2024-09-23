Empresa de aço inicia obra de fábrica que vai gerar até 900 empregos no ES

A primeira fábrica do Polo Industrial de Mimoso do Sul teve sua construção iniciada nesta segunda-feira (23). A Sampaio Distribuidora de Aço, uma das maiores empresas do setor no país, começa a se instalar na nova região produtiva do Sul do Espírito Santo, situada às margens da BR 101. O investimento inicial na planta é de R$ 100 milhões, com expectativa de gerar 300 empregos diretos e 600 indiretos.
Na manhã desta segunda (23), o governador Renato Casagrande (PSB), acompanhado de outras autoridades capixabas, esteve na Região Sul do Estado para o lançamento da pedra fundamental da construção.
Segundo Casagrande, o polo faz parte de um grande investimento em um local que antes estava abandonado. “São R$ 100 milhões com o potencial de gerar 900 empregos, fortalecendo toda uma cadeia produtiva, já que a Sampaio vai adquirir bobinas de aço produzidas pela ArcelorMittal e processará esse material aqui”, afirmou o governador, acompanhado do vice, Ricardo Ferraço, de representantes da ArcelorMittal, da EDP e outros empresários locais.
De acordo com o governo do Estado, a unidade terá como objetivo ampliar a capacidade de produção e distribuição de chapas, bobinas, tubos e perfis de aço, atendendo setores como metalmecânico, construção civil, automotivo e agroindústria. Indústria de aço com mais de 40 anos de mercado no Brasil, a Sampaio tem mais de 200 mil toneladas de capacidade produtiva anual e possibilidade de armazenar mais de 50 mil toneladas de bobina.
“A planta de Mimoso do Sul já nasce maior do que a nossa fábrica em Santa Catarina. A vinda para o Espírito Santo foi uma decisão estratégica para a empresa: além da excelente recepção que tivemos pelo Estado e dos incentivos fiscais, estamos próximos à ArcelorMittal, nossa fornecedora de aço, e dos grandes mercados consumidores”, ressaltou o presidente da empresa, Eduardo Sampaio.