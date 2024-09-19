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Comércio

Lojas abrem oportunidades de emprego no Espírito Santo

Postos são para cargos de operador de loja, coordenador comercial, promotor de vendas, supervisor de loja, conferente, vendedor, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 set 2024 às 14:00

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 14:00

Data: 06/01/2020 - ES - Vtória - Empresa Leroy Merlin no bairro de Goiabeiras - Foto: Carlos Alberto Silva
Oportunidades de trabalho em lojas da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Sete lojas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas em cargos de vários níveis de escolaridade. A maior parte das oportunidades são destinadas à área de vendas. Para participar das seleções, os candidatos precisam fazer o cadastro nas páginas de carreira das empresas. Ao todo, são mais de 100 chances. 

Confira as oportunidades

LEROY MERLIN
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 20, todas para Vitória
  • Assessor de vendas
  • Atendente de loja
  • Consultora de RH de Loja
  • Coordenador comercial
  • Estácio de recursos humanos
  • Operador de loja 
  • Operador de logística
LE BISCUIT
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: oportunidades para Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica
  • Operador de loja 
  • Promotor de vendas 
  • Promotor de cartões 
  • Promotor de vendas 
  • Subgerente 
  • Operador fiscal 
MINIPREÇO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 
  • Supervisor de loja (Vila Velha)
  • Operador de loja PCD (Serra e Vila Velha)
SIPOLATTI
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 71, distribuídas pela Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Castelo, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Aracruz, Barra de São Francisco, Nova Venécia, São Mateus
  • Analista contábil 
  • Analista de RH 
  • Analista de TI - Infraestrutura
  • Aprendiz 
  • Armazenista 
  • Assistente contábil 
  • Assistente de DP (Controle de Ponto) 
  • Auxiliar de crediário
  • Conferente 
  • Expedidor
  • Gerente de vendas
  • Operador de empilhadeira 
  • Vendedor(a)
RI HAPPY
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 14, para Serra e Vila Velha
  • Consultor da alegria (atendente de loja)
  • Estoquista
C&A
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 
  • Operador de caixa (Vitória, Vila Velha e Serra)
  • Vendedor de loja (Serra)
RIACHUELO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 15, para Cariacica e Serra
  • Assistente de LPR
  • Assistente de vendas
  • Assistente de vendas e merchandising - PCD
  • Assistente de vendas assistidas (Telefonia)
  • Fiscalização e segurança de loja
  • Líder de vendas e merchandising
  • Líder de vendas / produtos financeiros
  • Supervisor de atendimento
  • Supervisor de vendas e merchandising

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