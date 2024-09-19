Lojas abrem oportunidades de emprego no Espírito Santo

Sete lojas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas em cargos de vários níveis de escolaridade. A maior parte das oportunidades são destinadas à área de vendas. Para participar das seleções, os candidatos precisam fazer o cadastro nas páginas de carreira das empresas. Ao todo, são mais de 100 chances.
Confira as oportunidades
LEROY MERLIN
- Vagas: 20, todas para Vitória
- Assessor de vendas
- Atendente de loja
- Consultora de RH de Loja
- Coordenador comercial
- Estácio de recursos humanos
- Operador de loja
- Operador de logística
LE BISCUIT
- Vagas: oportunidades para Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica
- Operador de loja
- Promotor de vendas
- Promotor de cartões
- Promotor de vendas
- Subgerente
- Operador fiscal
MINIPREÇO
- Vagas:
- Supervisor de loja (Vila Velha)
- Operador de loja PCD (Serra e Vila Velha)
SIPOLATTI
- Vagas: 71, distribuídas pela Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Castelo, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Aracruz, Barra de São Francisco, Nova Venécia, São Mateus
- Analista contábil
- Analista de RH
- Analista de TI - Infraestrutura
- Aprendiz
- Armazenista
- Assistente contábil
- Assistente de DP (Controle de Ponto)
- Auxiliar de crediário
- Conferente
- Expedidor
- Gerente de vendas
- Operador de empilhadeira
- Vendedor(a)
RI HAPPY
- Vagas: 14, para Serra e Vila Velha
- Consultor da alegria (atendente de loja)
- Estoquista
C&A
- Vagas:
- Operador de caixa (Vitória, Vila Velha e Serra)
- Vendedor de loja (Serra)
RIACHUELO
- Vagas: 15, para Cariacica e Serra
- Assistente de LPR
- Assistente de vendas
- Assistente de vendas e merchandising - PCD
- Assistente de vendas assistidas (Telefonia)
- Fiscalização e segurança de loja
- Líder de vendas e merchandising
- Líder de vendas / produtos financeiros
- Supervisor de atendimento
- Supervisor de vendas e merchandising