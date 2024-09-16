Veja como se candidatar a mais de 4 mil vagas de emprego no ES

Oportunidade de trabalho como pedreiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4. 313 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (16). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 126. Há oportunidades para agente de vendas de serviços, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, cuidador de pessoas idosas e dependentes, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego no Sine de Vila Velha Oferta é de 126 oportunidades para cargos de vários níveis de escolaridade. Tamanho do arquivo: 51kb Baixar

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.001. Há oportunidades para ajudante de pátio, açougueiro, ajudante de entrega, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Postos de trabalho para PCD na Agência do Trabalhador de Cariacica Agência tem diversas oportunidades para pessoas com deficiência. Tamanho do arquivo: 91kb Baixar

Arquivos & Anexos Postos de trabalho na Agência do Trabalhador de Cariacica Oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade. Tamanho do arquivo: 122kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.228. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente do setor de laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, encanador industrial, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, entre outras chances. 1.228. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente do setor de laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, encanador industrial, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 655. Há oportunidades para atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente de telemarketing, balconista, consultor de vendas, eletricista, estoquista, instalador de sistemas fotovoltaicos, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 655. Há oportunidades para atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente de telemarketing, balconista, consultor de vendas, eletricista, estoquista, instalador de sistemas fotovoltaicos, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 303. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, balconista, lanterneiro, motorista de caminhão, pedreiro, porteiro, pintor de obras, pizzaiolo, técnico em telecomunicações, entre outras chances. 303. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, balconista, lanterneiro, motorista de caminhão, pedreiro, porteiro, pintor de obras, pizzaiolo, técnico em telecomunicações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 34. Há oportunidades para projetista, operador de movimentação de carga, motoboy, supervisor de contratos, motorista de caminhão basculante, operador de retroescavadeira, analista de projetos, entre outras chances. 34. Há oportunidades para projetista, operador de movimentação de carga, motoboy, supervisor de contratos, motorista de caminhão basculante, operador de retroescavadeira, analista de projetos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 130. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de rede, aplicador de resinas em pisos, bombeiro hidráulico, borracheiro, cortador de pedras, eletricista, mecânico de automóveis, motorista de ônibus, entre outros postos. 130. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de rede, aplicador de resinas em pisos, bombeiro hidráulico, borracheiro, cortador de pedras, eletricista, mecânico de automóveis, motorista de ônibus, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 155. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente balconista, chapista de lanchonete, auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações, garçom, pedreiro, técnico de enfermagem, entre outras chances. 155. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente balconista, chapista de lanchonete, auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações, garçom, pedreiro, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 130. Há oportunidades para recepcionista, soldador MIG, ajudante florestal, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, montador de andaimes, porteiro, operador de guindaste móvel, vendedor, entre outras chances. 130. Há oportunidades para recepcionista, soldador MIG, ajudante florestal, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, montador de andaimes, porteiro, operador de guindaste móvel, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 293. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante embalador, atendente de loja, auxiliar de montagem, caldeireiro industrial, consultor de vendas, eletricista de carro, encarregado de obras, oficial pleno, entre outras chances. 293. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante embalador, atendente de loja, auxiliar de montagem, caldeireiro industrial, consultor de vendas, eletricista de carro, encarregado de obras, oficial pleno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 229. Há oportunidades para armador, ajudante de instalador de som e acessórios, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico encanador, caldeireiro especializado, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, trabalhador rural, técnico em informática, entre outras chances. 229. Há oportunidades para armador, ajudante de instalador de som e acessórios, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico encanador, caldeireiro especializado, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, trabalhador rural, técnico em informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 31. Há oportunidades para artífice de manutenção, perfumista, auxiliar administrativo, operador de rolo, consultor de vendas externas, entre outras chances. 31. Há oportunidades para artífice de manutenção, perfumista, auxiliar administrativo, operador de rolo, consultor de vendas externas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]