Fundação do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 6,4 mil

Oferta é de 22 vagas para jornalistas, radialistas, entre outros postos, além da formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas até 24 de outubro

A oferta é de 22 vagas para jornalistas, radialistas e outros postos, com salários que variam de R$ R$ 4.032 a R$ 6.400,00, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 24 de outubro, no endereço www.selecao.es.gov.br.