Nove concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 16 mil

Prefeitura de Piúma tem o maior volume de vagas, 202 ao todo; em Cariacica, o certame visa preencher 137 vagas para o cargo de professor efetivo

Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais do magistério. (Ricardo Medeiros)

A semana começa com nove concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo, com salários que podem chegar a R$ 16 mil. São mais de 650 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) publicou os editais de abertura do novo concurso público da estatal. Para o ESpírito Santo, foram destinadas 46 oportunidades, sendo 37 para carteiro e nove para as demais vagas de nível superior. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872. As inscrições podem ser feitas até 28 de outubro.

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 137 vagas para contratação de profissionais do magistério. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário varia de R$ 2.732,18 a R$ 4.779,23, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (16).

A Prefeitura de Piúma, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, lançou edital para contratar 202 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.642 a R$ 4.141. O prazo vai até 31 de outubro.

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para dois processos seletivos, sendo um para professor de educação profissional e outro para professores não habilitados. A remuneração varia de R$ 2.419,22 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. O atendimento aos candidatos será de 14 a 23 de outubro.

