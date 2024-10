Veja vagas do concurso público dos Correios para o ES

Ao todo, são 9.443 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Inscrições começam às 10 horas do dia 10 de outubro

Ao todo, o certame oferece 9.486 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. As regras do certame foram divulgadas nesta quarta-feira (9).

Sobre o concurso

Do total de oportunidades, está a reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.