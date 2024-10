Correios, Cariacica e Piúma: mais de 26 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil; veja a lista completa com prazos e editais

Pelo menos 190 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 26 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) publicou os editais de abertura do novo concurso público da estatal. Ao todo, são 9.486 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 46 são destinadas ao Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872. As inscrições podem ser feitas até 28 de outubro.